TORONTO, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le Anderson College of Health, Business and Technology (le « Collège Anderson ») est fier d'annoncer que son programme d'administrateur de cabinet médical a obtenu l'agrément auprès du Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé. Ce programme répond aux normes de qualité et de formation établies pour la certification d'associé inscrit, information sur la santé (AIIS). Les diplômés du programme d'administration de cabinet médical - Services de santé sont admissibles à l'examen national de certification (ENC) et peuvent commencer leur carrière en tant que professionnel(elle) agréé(e) en information sur la santé.

« Nous sommes fiers d'annoncer l'agrément du programme d'administration de cabinet médical offert par le Collège Anderson », a déclaré Jeff Nesbitt, chef de la direction et registraire du Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé. « Une main-d'œuvre certifiée est un facteur clé de la prestation de soins sécuritaires et de qualité. « Nous sommes impatients d'appuyer les étudiants dans le cadre de ce programme et d'accueillir les diplômés dans la profession de l'information sur la santé. »

« Il s'agit d'une réalisation extraordinaire pour le Collège Anderson, qui vient confirmer la qualité de ce programme de soins de santé essentiel et notre engagement à respecter les normes actuelles et en évolution en matière de formation. Cela démontre aussi que nos partenaires communautaires et nos employeurs peuvent s'attendre à ce que nos diplômés aux postes d'administrateurs médicaux soient parmi les plus compétents », a déclaré Cheryl Russell-Julien, directrice des études et de l'assurance de la qualité au Collège Anderson.

« La tenue de dossiers médicaux qui répondent aux normes les plus élevées est essentielle aux soins aux patients; notre responsabilité envers la profession et nos étudiants est de veiller à créer un programme d'études de pointe, embaucher des experts de l'industrie et donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour être confiants et en demande à la fin de leurs études », a expliqué Rose Elia, chef de l'exploitation du Collège Anderson. « Nous sommes ravis de recevoir cette accréditation du Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé, qui vient confirmer notre détermination et notre capacité à former des professionnels de la santé qualifiés et confiants. »

« Nous sommes constamment émerveillés par le dévouement de nos étudiants dans leur poursuite d'une carrière enrichissante et d'une vie qui enrichit leur collectivité et leur famille », a affirmé Heather Yang, présidente et chef de la direction du Collège Anderson. « Notre équipe travaille sans relâche pour faire en sorte de respecter l'engagement de nos étudiants et d'offrir précisément ce dont nos diplômés ont besoin pour réussir. Nous remercions le Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé pour ses conseils, sa gouvernance, et sa reconnaissance avec ce statut d'accréditation, qui renforce la confiance à l'égard de notre programme de protocole d'entente et de nos diplômés qui amélioreront l'industrie. »

Le programme d'administration de cabinet médical du Collège Anderson peut être terminé en un an. Il comprend un stage avec formation en cours d'emploi dans un contexte de soins de santé cliniques avec des employeurs potentiels. Les diplômés acquièrent des compétences de base et perfectionnent leurs compétences de base touchant les rapports médicaux, la terminologie médicale, la transcription, l'anatomie, la pathologie et l'éthique médicale. Ils développent également des compétences dans les domaines des communications en milieu de travail et des relations avec les patients, ainsi que des compétences en matière d'organisation et de gestion de bureau pour soutenir différents milieux médicaux. De plus, les étudiants acquièrent des connaissances sur les dossiers médicaux électroniques (DME) et découvrent les concepts de gestion de l'information sur la santé. Pour en savoir plus, visitez le programme d'administration de cabinet médical du Collège Anderson.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 139 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant 10 établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

À propos du Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé

Le Collège canadien des gestionnaires de l'information sur la santé est un organisme national sans but lucratif qui établit les normes d'agrément pour les établissements d'enseignement et les normes de certification pour les professionnels de l'information sur la santé au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.cchim.ca

À propos de l'Association canadienne interprofessionnelle du dossier de santé

L'Association canadienne interprofessionnelle du dossier de santé est un organisme national qui représente plus de 5 800 membres partout au pays. Elle défend les intérêts de la profession, surveille les tendances de l'industrie, met au point et facilite la formation continue, crée des occasions de réseautage et met ses membres en contact avec des possibilités d'emploi dans le secteur des soins de santé, et ailleurs. Pour en savoir plus, visitez le www.echima.ca.

