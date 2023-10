YELLOWKNIFE, NT, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le nouveau Centre de bien-être et de réadaptation de Yellowknife sera construit grâce à un investissement de plus de 24 millions de dollars du gouvernement du Canada. Annoncé par le député Michael McLeod et la ministre Julie Green, ce centre accueillera de façon permanente les services destinés aux populations sans abri, souffrant de la faim, de toxicomanie et de problèmes de santé mentale.

Le Centre de bien-être et de réadaptation offrira un accès aux soutiens essentiels et créera un sentiment d'appartenance grâce à des programmes culturels. Il servira également de carrefour pour des programmes sanitaires et sociaux, y compris des services de conseil et des initiatives de bien-être holistique.

Le centre intégrera et simplifiera l'accès aux services pour la population vulnérable. Le financement de cette installation est conforme aux appels à l'action 18 et 21 de la Commission de vérité et de réconciliation, qui spécifient que les gouvernements fédéral et territoriaux doivent fournir des services dans un espace sûr qui favorise la guérison.

À l'appui de l'engagement du Canada en matière de protection de l'environnement, le Centre de bien-être et de réadaptation intégrera diverses caractéristiques écoénergétiques, comme un système d'éclairage à DEL, une chaudière à biomasse et un ventilateur-récupérateur de chaleur pour faire circuler la chaleur dans tout le bâtiment.

En investissant dans des infrastructures durables sur les plans social et environnemental, le gouvernement du Canada stimule l'économie de notre pays, crée des collectivités résilientes et améliore la vie des gens qui habitent dans le Nord et de tous les Canadiens.

« L'investissement de notre gouvernement dans le Centre de mieux-être et de réadaptation reflète notre engagement à faire progresser le processus de réconciliation tout en luttant contre l'itinérance à Yellowknife. Ce nouvel établissement fournira des services sociaux essentiels dans une installation améliorée qui remplacera l'actuel centre de dégrisement temporaire. En offrant un environnement stimulant et des programmes complets qui permettent aux personnes en situation d'itinérance de reconstruire leur vie, nous soutenons le renforcement des communautés nordiques, en veillant à ce que chacun ait un endroit sûr où se sentir chez lui. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'investissement fédéral de plus de 24 millions de dollars représente un engagement commun à offrir un refuge sûr aux personnes dans le besoin, à leur donner accès à des services essentiels, à de la nourriture, à un abri et à un sentiment d'appartenance. Je tiens à remercier tous nos partenaires et les Yellowknifiens pour leur soutien continu dans l'avancement de ce travail important. »

Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 24 038 320 $ pour la construction du centre de mieux-être et de réadaptation dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 24 038 320 $ pour la construction du centre de mieux-être et de réadaptation dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent tout en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

