SCARBOROUGH, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto ont annoncé un financement pour soutenir la construction de 201 logements locatifs abordables à Scarborough.

L'annonce a été faite par l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough--Rouge Park, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Olivia Chow, mairesse de Toronto, et Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto.

L'ensemble résidentiel est situé au 25, chemin Sewells. Il s'agit d'un immeuble de neuf étages détenu et exploité par la Brenyon Way Charitable Foundation. On y offrira des appartements d'une et de deux chambres et accordera la priorité d'occupation aux femmes et à leurs enfants et aux personnes handicapées. Parmi les unités, 12 seront entièrement accessibles aux personnes handicapées.

Voici les détails du financement de l'ensemble d'habitation :

Plus de 15 millions de dollars en financement et plus de 79 millions de dollars en prêts remboursables de la part du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

plus de 3,37 millions de dollars en fonds d'immobilisations de la part de la Ville de Toronto ;

; 27 millions de dollars en incitatifs financiers dans le cadre du programme Open-Door de la Ville de Toronto .

La construction de l'ensemble résidentiel devrait être achevée d'ici l'automne 2026.

« L'ajout de 201 logements abordables est une étape modeste mais significative pour répondre aux besoins locaux et construire une collectivité plus forte ici à Scarborough. Je sais que ces nouveaux logements représenteront un soulagement pour les familles qui y emménageront, et j'attends avec impatience l'achèvement et l'impact positif de cet incroyable ensemble d'habitation. » - Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough--Rouge Park, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un plus grand nombre de logements abordables signifie des collectivités plus fortes à Toronto. Ce site de logements abordables situé au 25, chemin Sewells est un exemple de réussite de la collaboration entre les autorités fédérales et municipales et le secteur à but non lucratif. Pour résoudre la crise du logement, nous avons besoin de plus de partenariats comme celui-ci, afin de créer des logements et un sentiment d'appartenance pour toute la population. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Je suis très heureuse de voir l'inauguration des travaux de cet important ensemble de logements abordables à Scarborough. Notre collectivité a un besoin réel et immédiat de logements abordables, et je suis fière que la Ville de Toronto prenne des mesures concrètes pour répondre à ce besoin. J'ai hâte d'accueillir nos nouveaux voisins lorsque cet immeuble sera achevé. » - Jennifer McKelvie, mairesse adjointe (Scarborough--Rouge Park)

« La Ville de Toronto offre actuellement un large éventail de politiques, de programmes et d'initiatives visant à accroître l'offre de logements abordables. Toutefois, la résolution de cette crise du logement exige une action collective de tous les ordres de gouvernement. Le soutien du gouvernement fédéral et de l'administration municipale à l'ensemble de logements abordables situé au 25, chemin Sewells, reflète un engagement commun à relever ce défi et à œuvrer pour que l'abordabilité du logement devienne une réalité pour la population de Toronto. » - Gord Perks, conseiller (Parkdale-High Park), président du comité de planification et du logement

« La Brenyon Way Charitable Foundation est heureuse de commencer les travaux de construction d'un ensemble de logements abordables très attendus, avec le soutien de ses partenaires fédéraux et municipaux. Notre conseil d'administration bénévole à but non lucratif s'engage à fournir des logements de qualité, abordables en permanence, à la population de Scarborough, comme nous le faisons depuis plus de 40 ans. » - Eric Cohen, président du Conseil d'administration, Brenyon Way Charitable Foundation

Le Fonds pour le logement abordable , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

, auparavant appelé le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'entremise du Fonds pour le logement abordable.

