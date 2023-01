PRINCE GEORGE, BC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - En investissant dans le développement et le déploiement de technologies et de produits forestiers novateurs à faibles émissions de carbone, le Canada contribue à soutenir un secteur forestier plus concurrentiel, plus prospère et plus durable sur le plan environnemental.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a participé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, au 20e forum annuel des ressources naturelles de la Colombie-Britannique et a annoncé l'octroi d'une contribution totale de plus de 10 millions de dollars à HTEC et à West Fraser Mills Ltd. Ce montant provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), qui facilite l'adoption de technologies novatrices en comblant l'écart entre les étapes de conception et de commercialisation des produits.

Situé à Nanaimo, en Colombie-Britannique, le projet de HTEC permettra d'exploiter une installation de production d'hydrogène renouvelable à l'usine de pâte à papier Harmac Pacific, en produisant de l'hydrogène propre par électrolyse. Grâce à une contribution de 10 millions de dollars dans le cadre du programme ITIF, cet hydrogène servira de carburant propre pour le transport et le chauffage, et aidera l'usine à décarboner ses activités. Le projet de HTEC en collaboration avec Harmac Pacific illustre bien comment on peut utiliser l'énergie excédentaire des usines pour réduire les émissions et progresser vers l'atteinte des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d'hydrogène propre.

Les employés de West Fraser Mills Ltd. à Quesnel, en Colombie-Britannique, mènent actuellement deux études grâce à une contribution de plus de 449 000 $ dans le cadre du programme ITIF. La première étude se déroulera à l'usine Quesnel River Pulp et explorera les débouchés commerciaux liés à Propel, un plastique biocomposite fabriqué à partir de cellulose qui pourrait remplacer les plastiques traditionnels à base de pétrole. Cette étude viendra appuyer les efforts visant à cerner les débouchés pour les biocomposites à base de fibres au Canada et à réduire la quantité de déchets plastiques nocifs dans notre économie et notre environnement.

La deuxième étude, menée en collaboration avec la Ville de Quesnel, évaluera la faisabilité de mettre en place un système de chauffage urbain qui récupère la chaleur excédentaire évacuée par l'usine de pâte à papier Cariboo. La chaleur récupérée permettrait d'éliminer le recours aux combustibles fossiles pour le chauffage tout en réduisant les émissions et les factures mensuelles d'énergie.

Les projets financés par le programme ITIF contribuent à accroître la diversification et la durabilité du secteur forestier et à favoriser le développement de l'économie canadienne grâce à des bioproduits de grande valeur. Les projets menés par HTEC et West Fraser Mills Ltd. illustrent bien les possibilités économiques et environnementales liées au déploiement d'une technologie novatrice qui réduit les déchets et les émissions.

« Le secteur forestier canadien fait partie intégrante d'un avenir économique sobre en carbone. Grâce à l'élaboration, au déploiement et à l'adoption de nouveaux produits et procédés novateurs comme ceux annoncés aujourd'hui, nous participons à la création d'un secteur forestier plus compétitif, plus dynamique et plus durable qui continuera de soutenir de bons emplois partout au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les forêts du Canada jouent un rôle essentiel pour notre économie et notre environnement. En développant des technologies novatrices qui utilisent l'énergie excédentaire pour créer des produits de valeur, les innovateurs canadiens contribuent à bâtir un avenir carboneutre. Félicitations à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique



« En raison de la demande de l'industrie canadienne pour un carburant de transport sobre en carbone, le réseau croissant de stations de ravitaillement en hydrogène de HTEC a nécessité le développement de la production d'hydrogène à l'échelle locale. Nous bâtissons plusieurs installations de production d'hydrogène propre partout au pays, et l'installation située à Nanaimo est un élément essentiel de la chaîne de valeur de ce carburant. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien continu dans la décarbonation du secteur canadien des transports, qui nous permet d'étendre notre réseau de ravitaillement au détail et d'ouvrir de nouveaux débouchés pour les applications de transport lourd. »

Colin Armstrong

Président-directeur général, HTEC

« Le programme ITIF permet à des entreprises comme la nôtre de tester de nouvelles technologies et de nouveaux concepts susceptibles de mener à des solutions respectueuses du climat. Nous sommes ravis de ces deux projets et de leur potentiel à apporter des avantages environnementaux significatifs. »

Keith Carter

Vice-président principal, West Fraser Mills Ltd.

