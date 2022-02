Annonce d'un financement en vue de réduire les temps d'attente pour les vétérans

OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé aujourd'hui un financement de 139,6 millions de dollars sur deux ans afin de prolonger les postes temporaires dans le cadre du plan d'action visant à réduire les délais de traitement des demandes de prestations d'invalidité à Anciens Combattants Canada (ACC).

Entre 2015-2016 et 2019-2020, les demandes de prestations d'invalidité ont augmenté de 40 % à ACC, ce qui inclut une hausse de plus de 75 % du nombre de premières demandes. En juin 2020, le Ministère a présenté sa stratégie visant à résoudre le problème de longue date des délais de traitement des demandes de prestations et a embauché plus de 350 employés temporaires travaillant à réduire l'arriéré. Grâce à ces embauches et aux améliorations apportées au processus de prise de décisions, le Ministère a réduit l'arriéré de 44 %, le faisant passer de 23 000 demandes à un peu moins de 13 000.

D'ici 2022, ACC s'attend à avoir réduit de moitié le nombre de demandes dont le délai de traitement dépasse la norme de service de 16 semaines (11 500), et s'attend à ce que cet arriéré passe à 5 000 d'ici le printemps 2023.

Citations

« La priorité absolue en ce moment est de veiller à ce que les vétérans reçoivent leurs prestations d'invalidité en temps opportun. Nous restons engagés à réduire les délais de traitement pour les demandes de prestations d'invalidité. Bien que nous accomplissions des progrès concrets, il reste encore du travail à faire. Grâce à cet investissement, le personnel d'ACC peut continuer à rendre des décisions plus rapidement et à garder l'arriéré sous contrôle. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Entre 2015- 2016 et 2019-2020, les demandes de prestations d'invalidité ont augmenté de 40 % à ACC, ce qui inclut une hausse de plus de 75 % du nombre de premières demandes.

2019-2020, les demandes de prestations d'invalidité ont augmenté de 40 % à ACC, ce qui inclut une hausse de plus de 75 % du nombre de premières demandes. En date du 19 février 2022, nous avons réduit de 44 % le nombre de demandes dont le délai de traitement dépasse 16 semaines (le faisant passer d'environ 23 000 à un peu moins de 13 000). D'ici la fin de mars, nous nous attendons à avoir réduit de moitié l'arriéré, pour qu'il se situe à 11 500 demandes.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]