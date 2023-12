PREMIÈRE NATION DE PHEASANT RUMP, SK, le 6 déc. 2023 /CNW/ - En Saskatchewan, neuf projets d'infrastructure renforceront et soutiendront des communautés grâce à un investissement combiné de plus de 13,5 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan. Annoncés par les ministres Sean Fraser et Dan Vandal, ainsi que par le ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Don McMorris. Ces projets améliorent l'accès aux activités récréatives, favorisent la réconciliation avec les communautés autochtones, garantissent un approvisionnement en eau accessible et fiable, et renforcent l'inclusivité et la durabilité des communautés pour les années à venir.

L'un des projets concerne la Première Nation Nakota de Pheasant Rump qui construira un centre culturel autochtone de 7 800 pieds carrés en vue de renforcer la langue et la culture Nakota. Ce centre comprendra un patio sur le toit et une tonnelle reliée aux terres Nakota, offrant un espace sûr et accessible pour favoriser l'engagement de la communauté envers les connaissances, la langue et la culture traditionnelles.

Le financement aidera également le Village de Lipton à augmenter la capacité de stockage de la lagune actuelle pour répondre aux besoins croissants des résidents et éliminer les rejets excessifs d'eaux usées. Les travaux comprendront la construction d'une cellule de stockage d'environ 36 800 mètres cubes, d'une structure de transfert et de canalisations, ainsi que des aménagements paysagers et des modifications au point de rejet.

L'administration du Valley Regional Park reçoit un financement destiné au remplacement de deux bâtiments saisonniers vétustes et dangereux par une nouvelle installation à deux étages et à haut rendement énergétique. La boutique du professionnel sera déplacée et rénovée pour créer un petit espace de rassemblement et des toilettes publiques à proximité du parc de jeux, tandis que le pavillon de club existant, qui se détériore, sera démoli. La nouvelle installation sera accessible en toutes saisons et offrira un large éventail de programmes et de services tout au long de l'année.

Plusieurs autres collectivités bénéficieront d'améliorations d'infrastructures. Des travaux seront entre autres réalisés pour améliorer les égouts et le traitement de l'eau à Abbey, agrandir le bassin de lagunage à Pangman et améliorer l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées à Rockglen. De plus, la Première Nation de White Bear aménagera un parc à jets d'eau pour tous les âges, et la Première nation de Pasqua construira un nouveau centre communautaire.

« Protéger les moyens de subsistance, les habitations et l'environnement est la priorité absolue du gouvernement fédéral. C'est pourquoi je suis fier de travailler avec les collectivités de la Saskatchewan à la réalisation de projets visant à les renforcer et à les soutenir. De l'amélioration des usines de traitement de l'eau et des stations d'épuration de la région aux espaces sûrs permettant de renouer avec les traditions culturelles, nous continuerons de travailler pour répondre aux besoins des gens de toute la Saskatchewan. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En collaboration avec nos partenaires de la Saskatchewan, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie générale, en fournissant une eau potable fiable et en améliorant les possibilités de loisirs. Cet engagement commun garantit des solutions durables pour le bien-être et la prospérité des résidents pour de nombreuses années. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« L'investissement d'aujourd'hui dans des projets d'infrastructure situés partout en Saskatchewan témoigne de notre engagement en faveur du développement durable, de la préservation de la culture et du bien-être des communautés. Ces projets amélioreront la qualité de vie des résidents en améliorant l'accès à l'eau potable, en favorisant un avenir durable et en créant des espaces communautaires d'apprentissage et de rassemblement. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales

« La Nation Nakota de Pheasant Rump remercie les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan pour le soutien qu'ils ont apporté à la création d'un espace sûr dédié à la préservation, à la protection et à la promotion de la langue, de la culture et du savoir traditionnels des Nakotas. Cet investissement s'appuiera sur les efforts déployés par notre Nation et les communautés voisines pour maintenir et honorer l'inclusivité et la diversité des personnes qui choisissent de vivre, de travailler et d'élever leur famille sur le territoire du Traité no 4 et dans le sud-est de la Saskatchewan. Les actes de réconciliation se présentent sous de nombreuses formes et les petits pas sont très bénéfiques lorsqu'il s'agit de revitaliser le cœur des communautés, qu'elles soient grandes où petites! »

Chef Ira McArthur, Première Nation Pheasant Rhump Nakota

« Nous savons que Lipton est un endroit fantastique pour vivre et élever une famille, et grâce au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, nous améliorons encore plus notre village. Cela nous permet d'augmenter le nombre de logements communautaires, ce qui donnera aux gens la possibilité de construire au sein d'une collectivité formidable. L'augmentation de la capacité de la lagune et l'amélioration de notre durabilité environnementale constituent un investissement pour les résidents actuels et futurs de notre collectivité, et nous sommes fiers du travail que nous accomplissons avec le soutien des gouvernements fédéral et provincial. »

Ron Tomolak, maire de Lipton

« Grâce au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, nous sommes en mesure d'investir dans l'avenir de notre parc régional. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir aux visiteurs un nouveau bâtiment et une installation polyvalente sûre et accessible qui contribuera à la santé et au bien-être des résidents et des visiteurs de notre région. Nous avons hâte d'offrir de nouveaux services et programmes dans l'installation tout au long de l'année, et nous remercions les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan pour leur soutien. »

Colin Aebig, président du conseil d'administration du Valley Regional Park

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 8 862 251 $ dans ces projets. La contribution du gouvernement de la Saskatchewan s'élève à 4 727 697 $. Les collectivités bénéficiaires fournissent 2 212 738 $ et sont responsables de tous les éventuels coûts additionnels.

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives soutient l'amélioration des infrastructures culturelles, la modernisation des installations récréatives et les infrastructures communautaires, comme les arénas, les nouveaux centres communautaires et les sentiers multifonctionnels.

Le volet Infrastructures vertes aide à construire des communautés plus vertes en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables. Des projets comme ceux qui concernent les bâtiments écoénergétiques et l'amélioration des infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées sont des exemples de la façon dont ce volet soutient un avenir durable pour les Canadiens.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 41 projets d'infrastructure ou groupes de projets réalisés dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ont été annoncés en Saskatchewan , pour une contribution fédérale totale de plus de 73,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 42,8 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 73,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 42,8 millions de dollars. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 145 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 339,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 236,8 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 339,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 236,8 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement ou de contribution.

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Juliia Dynnyk, Consultante en communications, Ministère des Relations gouvernementales, Gouvernement de la Saskatchewan, 306 787-4340, [email protected]; Ira McArthur, Chef, Première Nation de Pheasant Rump Nakota, 306-462-2002, [email protected]; Conner McGill, Gestionnaire du parc, Valley Regional Park Authority, 306-881-0023, [email protected]; Ron Tomolak, Maire du Village de Lipton, 306-336-2505, [email protected]