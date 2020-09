MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est durant le mois d'octobre 2020 qu'Éduc'alcool célèbre son 30e anniversaire. Pour le souligner, l'organisme lance une vaste campagne saluant les progrès faits par les Québécois au cours des trois dernières décennies, mettant l'accent sur les aspects positifs de l'évolution de leur relation avec l'alcool, sans nier le moindrement les problèmes qui subsistent.

Ainsi, cet anniversaire est une bonne occasion de faire le bilan de l'évolution des habitudes de consommation dans les dernières décennies. Il montre en effet une tendance vers la modération. Parmi les données colligées, on remarque entre autres que :

Les jeunes Québécois du secondaire boivent moins et moins souvent de manière excessive. 21,7 % d'entre eux consommaient de manière excessive (5 verres ou plus) et répétitive (au moins 5 fois par année); ils ne sont plus que 10 % ;

Au Québec, la proportion d'accidents mortels dus à la conduite avec les facultés affaiblies a diminué de 20 % : en 30 ans, elle est passée de 50,3 % à 30,3 %.

Éduc'alcool n'est évidemment pas le seul responsable des progrès réalisés et il ne saurait nullement s'en attribuer le mérite. Mais il a assurément apporté sa contribution à ce qui a été accompli au cours de ces trois décennies.

« La prévention n'est pas faite que de mises en garde, de conseils et de recommandations. Le renforcement positif fait aussi partie intégrante des moyens dont nous disposons pour faire valoir que la modération a bien meilleur goût. Aussi, mettre l'accent sur les progrès accomplis une fois tous les dix ans n'est pas abusif et apporte une contribution à la réflexion collective sur les questions liées à l'alcool. »

Hubert Sacy, directeur général

Éduc'alcool souligne par ailleurs que bien que d'énormes progrès aient été faits au cours des dernières années, le Québec a encore du chemin à faire. Le respect des limites de consommation recommandées, l'encadrement de la vente et de la promotion des boissons alcoolisées, la réduction des violences sexuelles, familiales et conjugales liées à l'alcool, ainsi que le traitement sans nuances que l'on fait de l'alcool dans l'espace public font notamment partie de ses priorités.

Une campagne riche en contenu, et en supporteurs

Beaucoup de progrès ont marqué les 30 dernières années. Pour la campagne publicitaire soulignant son 30e anniversaire, Éduc'alcool en a choisi deux : la conduite avec les facultés affaiblies et la consommation d'alcool des jeunes.

C'est ainsi qu'Éduc'alcool a créé deux messages publicitaires télévisés qui traitent de chacun de ces sujets.

C'est Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ et Jean-Marie de Koninck, fondateur de l'Opération Nez rouge qui font état des améliorations survenues depuis 30 ans dans le domaine de la sécurité routière. Ces deux témoins ont été choisis car ils sont à la tête des deux plus anciens partenaires d'Éduc'alcool : 28 ans de collaboration avec l'Opération Nez Rouge et plus de 20 ans avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Pour ce qui est des progrès réalisés dans le domaine de la consommation d'alcool des jeunes, c'est Guylaine Tremblay, la comédienne la plus populaire du Québec et l'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a été l'animateur du Club du Savoir boire d'Éduc'alcool, qui se font les porte-parole de l'organisme.

Pour la population anglophone, une campagne radiophonique avec la station The Beat donnera l'occasion aux animateurs Donna Saker, Nikki Balch et Cat Spencer d'apporter leurs témoignages sur les changements intervenus depuis 30 ans et sur les réalisations d'Éduc'alcool au fil du temps.

Par ailleurs, conscient du fait que plusieurs de nos compatriotes dépassent encore trop souvent les niveaux de consommation d'alcool à faible risque, Éduc'alcool profite de l'occasion pour inciter davantage les Québécois à respecter les limites recommandées de consommation en organisant le concours En octobre, on compte ses verres.

Tout au long de ce mois, les Québécois sont invités à compter leurs verres de manière à respecter rigoureusement les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Ce faisant, ils courent la chance de gagner une carte-cadeau de 1000 $ dans le restaurant de leur choix.

La campagne sera relayée sur les médias sociaux de même que dans les outils de communication internes et externes de ses membres durant tout le mois.

« Au fond, notre campagne a un message fort simple à livrer aux Québécois : nous ne sommes pas parfaits et nous avons encore bien du chemin à parcourir dans le domaine de la consommation d'alcool, mais nous avons aussi fait de grands progrès; alors, félicitations pour 30 ans de modération », a conclu Hubert Sacy.

