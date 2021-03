Annie Saint-Jean reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

« Annie Saint-Jean, artiste à la fois rebelle et touchante, approche la photographie d'une manière unique. Créées dans un processus très intime, ses œuvres, d'une grande profondeur, font vibrer le public et suscitent l'émotion », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

À propos d'Annie Saint-Jean

La photographie d'art est un domaine qui stimule cette artiste à l'infini et auquel elle apporte sa touche par l'authenticité de ses explorations depuis 2012. Dans le même esprit rebelle que « l'Arte Povera », elle conçoit ses appareils photo à sténopé spécifiquement pour chacun de ses projets. Pour son plus récent film court, elle s'est intéressée au phénomène optique de la stéréoscopie. La technique de prise de vue de ce court métrage est atypique et les postures des participants sont intrigantes. Ce projet impliquant une trentaine de participant(e)s a d'abord été présenté lors d'une performance avec François Landry, musicien, au Cabaret Neige du Carré 150, événement multidisciplinaire organisé par le Centre d'art Jacques-et-Michel-Auger. Il a ensuite été présenté à l'honorable PHOTOPHOBIA : Contemporary Moving image Festival de Hamilton. Des collaborations stimulantes et de beaux projets sont en cours de réalisation pour son plus grand plaisir.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient :

Mathieu Fortin

Entre avril 2019 et septembre 2020, Mathieu Fortin a publié plusieurs livres dans une variété de genres qui démontrent toute sa polyvalence comme auteur. Prolifique, il ajoute à son catalogue déjà bien garni cinq romans jeunesse, dont deux de la célèbre collection Frissons, deux documentaires et deux recueils de contes et légendes. Il a poursuivi son implication dans sa communauté avec deux nouveaux projets de médiation, dont Autour du feu, réalisé grâce à une bourse du Conseil, et qui a mené aux Nouvelles légendes de feu de camp, qui s'inspirent des craintes des jeunes d'aujourd'hui, en hommage à ses années de scoutisme quand il était enfant. Mathieu Fortin a commencé à explorer la création orale, avec l'enregistrement de contes audio à la radio VIA 90,5, et vidéo, avec sa chaîne YouTube. Cette accumulation de projets a contribué à faire de 2020 la deuxième année où il a pu vivre uniquement de sa création.

Marie Lainesse

C'est avec une grande détermination et un amour sans borne de la musique que Marie Lainesse a su faire sa place, d'abord comme violoniste à la pige, puis comme enseignante de violon (plus de 200 élèves jusqu'à maintenant). En s'entourant de gens qui croyaient en son projet, elle a créé en 2001 l'orchestre La Sinfonietta, orchestre qu'elle dirige toujours et qui célèbre ses vingt ans cette année. Son but : offrir l'opportunité aux musiciens à cordes de Victoriaville et sa région de partager leur passion au sein d'un orchestre et offrir des concerts variés à la population. A suivi, en 2003, la fondation d'un orchestre pour la relève (à partir de 7 ans) : l'Ensemble Les Premiers Violons, une véritable pépinière pour La Sinfonietta. C'est pourquoi aujourd'hui, Marie Lainesse se considère non seulement comme interprète, mais aussi chef d'orchestre, créatrice et formatrice. Par-dessus tout, c'est une passionnée qui souhaite positionner la culture comme un agent de développement pour sa région.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des acteur(-trice)s culturel(le)s de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires ; et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

- Site Web d'Annie Saint-Jean

- Site Web de Mathieu Fortin

- Site Web de l'orchestre La Sinfonietta, dirigée par Marie Lainesse

- Liste de tous les lauréat(e)s aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web de Culture Centre-du-Québec

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Jean-François Verrette, Agent de communication, Culture Centre-du-Québec, Tél. : 819 606-0313, poste 225, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca