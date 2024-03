Annie Pelletier reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie

GRANDES-PILES, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Mauricie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie à l'artiste visuelle Annie Pelletier. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la remise des prix Arts Excellence, organisée par Culture Mauricie.

« Le parcours artistique d'Annie Pelletier est particulièrement riche et inspirant. Elle vient de vivre une année charnière dans sa carrière, avec la réalisation de deux œuvres d'art public et la présentation de deux expositions qui marquaient l'aboutissement d'un long processus de recherche. Artiste au savoir-faire exceptionnel et travailleuse infatigable, elle offre aussi son temps à des centres d'artistes et partage son expertise au sein de divers comités de réflexion », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie d'Annie Pelletier

Annie Pelletier est originaire d'Asbestos (Val-des-Sources) en Estrie. Elle vit et travaille à Trois-Rivières depuis plus de vingt ans. Elle détient, entre autres, une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Elle signe principalement ses créations par la sculpture, l'installation et le dessin. Elle a réalisé de nombreuses œuvres d'intégration à l'architecture et est également récipiendaire de plusieurs prix et bourses. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions individuelles et collectives, au Québec et en Europe.

Sa pratique artistique est guidée par les notions de nature, d'humanité, d'habitation et d'habitudes où elle interroge nos comportements et l'état des choses par des réalisations aux univers déroutants et rassurants. Ses créations prennent forme au travers de matières tantôt pérennes, tantôt recyclées ou récupérées, mais toujours par le biais de techniques d'assemblage, de lignes spatiales, de pleins et de vides. Le métal reste toutefois son matériau de prédilection qu'elle maîtrise avec finesse et raffinement. Avec son savoir-faire et ses choix esthétiques, elle propose un corpus d'œuvres qui innovent en combinant l'ordinaire et le fictionnel, révélant des mondes surprenants-- voire insolites.

Pour découvrir le travail d'Annie Pelletier, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont l'artiste visuelle Geneviève Baril et l'autrice Cristina Moscini.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Mauricie

Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 45 ans des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu. Culture Mauricie est le créateur et l'éditeur du magazine culturel régional DICI.ca.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

