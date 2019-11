Anne-Marie Provost remporte la Bourse Arthur-Prévost, remise par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Anne-Marie Provost, journaliste notamment à Radio-Canada Montréal, se voit offrir cette récompense « pour s'être démarquée par sa capacité à traiter des sujets très différents et toujours d'intérêt public », ce qui témoigne, selon le jury indépendant qui a choisi la lauréate, « non seulement d'une grande débrouillardise en début de carrière, mais aussi de sa motivation à faire œuvre utile et à éclairer des zones d'ombre ».