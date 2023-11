Anne-Marie Ouellet reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais

GATINEAU, QC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Outaouais, est heureux de remettre le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais à l'artiste multidisciplinaire Anne-Marie Ouellet. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été décerné par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors du Gala Les Culturiades, organisé par Culture Outaouais, tenu à l'auditorium du Pavillon Lucien-Brault de l'Université du Québec à Ottawa, à Gatineau.

« Anne-Marie Ouellet est une artiste phare pour le milieu théâtral québécois. Par la profondeur de ses recherches et le caractère avant-gardiste de ses œuvres, elle contribue sans équivoque à l'avancement de sa discipline. Son approche immersive novatrice contribue à créer une expérience forte auprès des spectateurs, dont les sens sont autant, sinon plus, sollicités que l'intellect », ont mentionné les membres du comité d'évaluation du Conseil.

Anne-Marie Ouellet est une artiste multidisciplinaire œuvrant en Outaouais depuis huit ans. Elle est professeure de théâtre à l'Université d'Ottawa. Chercheuse-créatrice, elle se spécialise dans la mise en scène avec des non-acteurs au sein de créations contemporaines avant-gardistes. Avec Nancy Bussières et Thomas Sinou, elle a cofondé L'eau du bain, un organisme utilisant un langage métissé qui combine théâtre, performance et installation sonore. Ensemble, ils ont créé sept œuvres théâtrales et installatives déployant des dispositifs scéniques originaux. Au cours des deux dernières années, Anne-Marie Ouellet a assuré la mise en scène de quatre œuvres. Elle a écrit et mis e en scène le diptyque White out et La chambre des enfants, présentés au Centre National des arts, au Carrefour international de théâtre de Québec et au Festival TransAmériques. Elle a également conceptualisé l'installation sonore Solarium, une serre musicale interactive pour toute la famille, présentée à Québec, à Ottawa et dans différentes villes d'Europe.

Les finalistes à ce prix sont l'artiste en arts visuels Mélanie Myers et l'écrivain Edem Awumey.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services d'accompagnement et de formation qui répondent aux besoins professionnels et organisationnels des acteurs culturels de l'Outaouais ainsi que de valoriser, représenter et promouvoir le secteur culturel de l'Outaouais.

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook , Twitter , Instagram , lafabriqueculturelle.tv

