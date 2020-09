« Merci beaucoup, c'est un immense honneur. Autant j'apprécie être reconnue pour mon travail à Humber au sein du programme de baccalauréat en relations publiques, c'est vraiment la SCRP qui s'est impliquée à maintes reprises pour nos étudiants, dit Mme Males en acceptant son prix. Sans la SCRP et le soutien enthousiaste et incessant de Karen Dalton et Dana Dean au moment où j'ai proposé pour la première fois le programme de Fellow émérite en résidence, rien de tout ça n'aurait été possible. Nous sommes vraiment heureux d'être jumelés à Eileen Tobey, dont l'énergie, les connaissances et l'engagement envers la pratique éthique ont constitué un ajout d'une valeur inestimable à notre programme. J'aimerais remercier le Conseil d'administration actuel qui continue de nous soutenir, surtout Victor Vrsnik et Lisa Covens. Finalement, merci au président du Comité consultatif du programme, Bruce MacLellan, ami de notre programme et de tous les jeunes gens qui débutent dans notre industrie. »

Le Prix soulignant des réalisations exceptionnelles de la SCRP est présenté à un membre de la SCRP dont les activités personnelles et le leadership dépassent de loin l'appel du devoir. Le Comité des Grands prix de la SCRP a récompensé les immenses contributions de Mme Males dans l'orientation du programme de baccalauréat en relations publiques du Collège Humber, qui forme chaque année des centaines de candidats prometteurs à la profession.

« Félicitations, Anne Marie, d'être la lauréate du Prix récompensant des réalisations exceptionnelles de cette année et pour votre travail au sein du programme de baccalauréat en relations publiques du Collège Humber, sans compter le début du programme de Fellow de la SCRP en résidence, Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, président de la SCRP nationale. Votre passion à éliminer les stages non rémunérés et votre dévouement envers l'amélioration de l'expérience et des connaissances des étudiants de relations publiques de Humber sont admirables. »

Anne Marie Males était une des neuf lauréats de Grand prix à être honorée à l'AGA de cette année en récompense de leur implication exceptionnelle envers l'industrie des relations publiques.

