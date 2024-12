Anh Minh Truong reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Conseil de la culture de l'Estrie et La Fabrique culturelle de Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie au réalisateur et scénariste Anh Minh Truong. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $ et d'une capsule vidéo réalisée par La Fabrique culturelle, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, à l'occasion de L'Apéro culturel de l'Estrie tenu au Centre culturel Le Parvis, à Sherbrooke.

« Anh Minh Truong a fait beaucoup pour le cinéma en Estrie dans les vingt dernières années. Son premier long métrage Des hommes, la nuit est un film magnifique, à la fois drôle, grave et profond, qui révèle le plein potentiel de l'artiste. Anh Minh Truong s'est énormément impliqué pour la reconnaissance du cinéma dans la région, tout en faisant travailler de nombreuses ressources d'ici. Par sa volonté à cultiver l'excellence au fil des dernières années, le réalisateur a connu une ascension fulgurante, qui le positionne désormais comme un cinéaste de haut niveau », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Anh Minh Truong

Cinéaste de fiction, réalisateur et scénariste, Anh Minh Truong a, depuis 2002, réalisé 18 courts et moyens métrages, dont Mon œil (2004), Blackout (2005), Après la peine (2012) et Le roi de la montagne (2015). Ses œuvres ont parcouru plus d'une centaine de festivals de films nationaux et internationaux, et lui ont valu une cinquantaine de prix et distinctions, dont le Prix Silence on court à Cannes en 2005. Après un passage remarqué à l'émission Fais ça court en 2007, il a réalisé plus d'une centaine de publicités, vidéoclips et séries télé qui ont récolté plusieurs récompenses et nominations, notamment aux prix Gémeaux et à l'ADISQ. En 2023, son premier long métrage, Des hommes, la nuit, a fait l'ouverture du 10e Festival du cinéma du monde de Sherbrooke et jouit depuis d'une large diffusion nationale qui marque un nouveau chapitre dans sa carrière.

Habile communicateur, Anh Minh donne aussi des conférences sur le métier et enseigne le langage cinématographique à l'Université de Sherbrooke. Il accompagne et mentore également les cinéastes de la relève, participe à de nombreux jurys, s'implique dans divers organismes pour la diversité territoriale du cinéma et prête sa voix à différentes causes au sein de sa communauté.

Pour découvrir le travail de Anh Minh Truong, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle , la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes 2024

Les finalistes à ce prix cette année étaient :

Amandine Garrido, artiste interprète en danse, chorégraphe, enseignante et réalisatrice. Amandine Garrido est créatrice et auteure de trois courts métrages de vidéodanse dont Grandir et Ma terre d'accueil, qui ont été salués pour leur excellence visuelle et chorégraphique, et qui lui ont valu 11 prix internationaux, 15 nominations et la diffusion dans 40 festivals.

Angèle Séguin, autrice, metteuse en scène, membre fondatrice et ex-directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes (TPL). Son processus de cocréation avec la Grande Cueillette des Mots confère à sa dramaturgie une signature unique avec laquelle elle a entamé une nouvelle création avec Véronique Rankin, Paul Lefebvre, Matthew Gaines et la Nation Anishnabe Algonquine.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Estrie

Il a pour mission de contribuer à l'essor et à la reconnaissance des arts professionnels ainsi qu'à l'accès à la culture en Estrie.

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

