Angela Marsh remporte le prix Artiste dans la communauté 2025

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au réseau Les Arts et la Ville pour décerner le prix Artiste dans la communauté à Angela Marsh pour son projet C'est vraiment juste une histoire d'amour - It's really just a love story. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la remise des Prix Les Arts et la Ville, qui a eu lieu ce soir à la Maison des arts de Laval.

Angela Marsh reçoit le prix Artiste dans la communauté 2025. Photo : courtoisie. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Les arts sont un puissant moteur de dialogue et de transformation et le CALQ est fier de soutenir des initiatives qui rapprochent les artistes des communautés. Le prix que nous remettons en collaboration avec le Réseau Les Arts et la Ville célèbre cet engagement, incarné cette année avec brio par la lauréate Angela Marsh, pour son projet rassembleur et inspirant C'est vraiment juste une histoire d'amour - it's really just a love story ».

- André Racette, du CALQ.

À propos de l'œuvre C'est vraiment juste une histoire d'amour - It's really just a love story

C'est vraiment juste une histoire d'amour - It's really just a love story est un projet de co-création humain-nature réalisé pendant trois ans par Angela Marsh et diverses collaboratrices. L'art visuel, la poésie, la botanique et la science se sont tous rencontrés sur le même territoire, laissant des traces de leurs bénéfices sur le paysage et ses visiteuses et visiteurs. L'installation a pris naissance dans le choix délibéré de laisser une portion de pelouse en friche sur les plaines d'Abraham, afin que la flore sauvage et la biodiversité puissent insuffler une nouvelle vie à ce parc soigneusement manucuré, dominé par l'herbe. Angela Marsh a développé le projet en intégrant des interventions artistiques et écologiques comme pratiques de soin. Chaque année, une poète différente a été invitée à collaborer (Marilyne-Busque Dubois en 2021, Andrée Levesque Sioui en 2022 et Isabelle Duval en 2023), l'artiste intégrant leurs mots dans la friche-jardin, aux côtés de structures en fer forgé recyclé et d'espèces de plantes sauvages et indigènes fraichement ensemencées. Le public a pu découvrir ce nouvel espace de cohabitations multiples avec un autre regard.

À propos de la lauréate Angela Marsh

Originaire de Montréal et de Toronto et installée à Québec, Angela Marsh crée des projets artistiques-écologiques-relationnels qui sont le résultat d'une recherche de réciprocité intime et d'apprentissage du vivant. It's really just a love story, son projet art-friche présenté par le Musée des beaux-arts du Québec en 2021, 2022 et 2023 est le sujet d'une monographie publiée en 2025 par l'Éditeur SAGAMIE. Le projet a été finaliste du Prix Videre Création en arts visuels et le David Suzuki Foundation Rewilding Art Prize. Marsh a exposé son travail dans des centres d'artistes au Québec et en Ontario, notamment au Musée canadien de la nature (Ottawa), au A Space Gallery (Toronto), à OBORO (Montréal) et au Centre d'art Jacques-et- Michel-Auger (Victoriaville). Elle détient une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval (2019), ainsi qu'une maîtrise en éducation (2004) et un baccalauréat en histoire de l'art et environnement et société (1999) de l'Université de Toronto. Elle a publié ses recherches dans la revue Women Eco Arts Directory #13 The Art Of Empathy, la revue Research in Arts and Education de l'Université Aalto en Finlande, le Journal of Aesthetic Education et Cigale. Elle réalise des projets artistiques et pédagogiques dans les écoles à travers le Québec et est chargée de cours à l'École d'art de l'Université Laval.

Les finalistes

Cette année, les finalistes étaient :

Romain Boz pour son projet Parcours calligraphié

Formé de 150 courts textes et poèmes qui racontent le passé de l'avenue du Mont-Royal et son quartier, le Parcours calligraphié se présente comme une grande fresque historique au sol que les passantes et passants peuvent lire sous leurs pieds en marchant. Pendant une dizaine de semaines, les citoyennes et citoyens ont pu scruter l'artiste réaliser ce parchemin long de 2,5 kilomètres, allant de la rue Fullum jusqu'au boulevard Saint-Laurent à Montréal.

Soraïda Caron pour son événement Au quai, on danse, 3e édition

En plein cœur de Trois-Pistoles, sur le grand quai du traversier, la chorégraphe et danseuse d'origine dominicaine propose une soirée dansante avec DJ et performances de danses. Cette 3 édition de l'événement a invité le public à la rencontre de différentes cultures en mettant à l'honneur la tradition colombienne de la cumbia avec les artistes Paco Ziel et Diana León, ainsi que le travail du chorégraphe tunisien Selim Ben Safia.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos du réseau Les Arts et la Ville

Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés des francophonies canadiennes afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l'information et la sensibilisation, la mobilisation et l'inspiration - par la mise en valeur de pratiques exemplaires - ainsi que la formation et l'accompagnement de ses membres.

À propos des prix Les Arts et la Ville

Le prix Artiste dans la communauté est l'un des cinq Prix Les Arts et la Ville.

Les Prix Les Arts et la Ville visent à encourager la vitalité culturelle des communautés et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Ils expriment une reconnaissance de l'engagement des forces vives des collectivités pour faire de la culture un vecteur de développement durable. Ils contribuent à la concrétisation de projets culturels jouant un rôle actif dans l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyen•ne•s.

Liens :

