Andréane Frenette-Vallières reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

BROSSARD, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie à la poète Andréane Frenette-Vallières. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la 22e édition de la Soirée des prix en art et culture de la Montérégie organisée par Culture Montérégie, à Brossard.

« Le travail poétique d'Andréane Frenette-Vallières s'est véritablement épanoui au fil des dernières années, et les nombreuses récompenses qu'elle a reçues en font foi. Parvenue à un moment charnière de sa carrière, Andréane Frenette-Vallières offre une poésie à la fois aboutie et pleine de promesses, porteuse d'une voix forte. Son écriture touchante, sensible et pertinente ainsi que son implication sociale et culturelle apportent un dynamisme et une énergie vivifiante à sa région », ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos d' Andréane Frenette-Vallières

Andréane Frenette-Vallières est une poète, essayiste et chercheuse québécoise. Ses livres Tu choisiras les montagnes, Sestrales et Juillet, le Nord, sont publiés aux Éditions du Noroît et forment un cycle d'écriture marqué par une démarche féministe en lien avec la nature nord-côtière. Lauréate du Prix Félix-Leclerc de poésie avec Juillet, le Nord (2019), elle a deux fois été finaliste au Prix des libraires (2021, 2023) et deux fois au Prix Émile-Nelligan (2021, 2023). Son livre Tu choisiras les montagnes, étroitement lié à la région de la Montérégie par ses évocations du Mont St-Hilaire, a remporté le Prix Spirale Eva-le-Grand et le Grand Prix du livre de Montréal en 2023. Elle participe régulièrement à des lectures publiques et à des tables-rondes au Québec, au Canada et à l'international. De pair avec sa pratique d'écriture, elle poursuit un doctorat de recherche-création en études littéraires à l'Université Laval.

Pour découvrir le travail de d'Andréane Frenette-Vallières, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. En attendant, il est possible de visionner celle réalisée en 2019 portant sur l'écriture de son recueil Juillet, le Nord.

Finalistes

Léa Clermont-Dion

Léa Clermont-Dion est autrice et documentariste. En 2022, elle co-réalise Je vous salue salope avec Guylaine Maroist, dénonçant la misogynie en ligne, projeté dans plusieurs festivals. En 2023, son documentaire Janette et filles retrace le parcours féministe de Janette Bertrand, récoltant des prix prestigieux. Son livre Porter plainte offre une réflexion sur le mouvement #MeToo et la justice. À travers des ateliers sur le consentement et la prévention des crimes sexuels, son engagement contribue à sensibiliser la communauté et à promouvoir des changements sociaux et judiciaires dans la région de la Montérégie.

Michel Jean

Michel Jean est un écrivain, un chef d'antenne et un journaliste d'enquête primé. Originaire de Mashteuiatsh, ses origines innues résonnent dans plusieurs de ses écrits. Il a écrit douze livres en carrière, dont les ventes s'élèvent à plus de 380 000 exemplaires au Québec. En plus d'avoir participé à plusieurs ouvrages collectifs, il a dirigé deux recueils de nouvelles mettant de l'avant des voix autochtones: Amun, paru à l'automne 2016, et Wapke, publié en mai 2021. Kukum, qui rend hommage à son arrière-grand-mère, a été le roman le plus vendu au Québec en 2021 et le deuxième en 2020.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube.

