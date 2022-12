André Laprise reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais

GATINEAU, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Outaouais, est heureux de remettre le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais au danseur et professeur André Laprise. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été décerné lors du Gala Les Culturiades, tenu ce soir au Carrefour culturel Estacade, à Gatineau.

André Laprise remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le parcours professionnel d'André Laprise est absolument unique. D'abord comme artiste de la danse sur les plus prestigieuses scènes du monde, il contribue désormais au milieu de la danse dans sa région, à l'échelle nationale et internationale, par le biais de la fiducie qu'il dirige pour faire connaître le patrimoine artistique de Fernand Nault. Son apport est immense pour la communauté de la danse, entre autres grâce à l'enseignement et à son travail pour démocratiser sa discipline et favoriser l'interdisciplinarité », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

Biographie d'André Laprise

Originaire des Cantons de l'Est, André Laprise étudie la danse à l'Académie des Grands Ballets Canadiens à Québec, et à l'École supérieure des Grands Ballets Canadiens à Montréal. Professeur et chorégraphe à l'Académie de danse de l'Outaouais depuis 1979, il est nommé directeur artistique, pédagogique et administratif de l'institution en 1982. En 1984, il crée le Camp d'été qui danse et devient assistant du chorégraphe émérite des Grands Ballets Canadiens, monsieur Fernand Nault.

Sa carrière de danseur, professeur et répétiteur l'amène à travailler au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie avec, entre autres, l'Atlanta Ballet, Le Ballet du Théâtre national de la Slovaquie, le Ballet National de la Corée, Danse-Partout, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Kansas City Ballet, le Nice Ballet Théâtre, l'Ottawa Dance Theater, le Southern Ballet Théâtre et le Washington Ballet.

André Laprise s'est engagé de 1990 à 2006 auprès d'organismes voués à la formation, à la production et au développement de la danse tels le Réseau d'écoles partenaires en danse classique du Québec, dont l'Académie de danse de l'Outaouais est un des membres fondateurs, le Regroupement québécois de la danse et le Conseil québécois des ressources humaines en culture. En 2003, il a été nommé fiduciaire et répétiteur attitré du Fonds chorégraphique Fernand Nault. Pour célébrer les 100 ans de ce dernier, André Laprise a entrepris depuis 2020 le projet Faire danser le patrimoine, une série d'activités pluridisciplinaires qui se dérouleront au cours des prochaines années et contribueront à garder vivant l'héritage de Nault.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services d'accompagnement et de formation qui répondent aux besoins professionnels et organisationnels des acteurs culturels de l'Outaouais ainsi que de valoriser, représenter et promouvoir le secteur culturel de l'Outaouais.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

