André Fortin dénonce l'intention de la CAQ de réduire l'accès à la mesure du patient d'exception

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La perspective de voir le gouvernement caquiste restreindre l'accès au programme du patient d'exception, qui permet à des patients, en dernier recours, de recevoir des médicaments non-inscrits sur la liste, inquiète grandement le libéral André Fortin ainsi que le Conseil pour la protection des malades et le Regroupement québécois des maladies orphelines.

Lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et des représentants des deux organismes ont rappelé la grande différence que peut faire ce programme dans la vie des patients concernés et leurs familles. En effet, la mesure du patient d'exception, unique au Québec, permet la couverture de certains médicaments par le régime public d'assurance médicaments, qui peuvent prolonger de façon significative la vie de nombreux malades qui combattent une maladie rare ou un cancer.

M. Fortin s'inquiète que la CAQ, dans sa quête de coupures de l'ordre de 1,5 milliard de dollars en santé, fasse des choix budgétaires sur le dos de patients qui n'ont d'autres solutions que ces médicaments rares et coûteux. Le gouvernement caquiste a d'ailleurs refusé de débattre de la motion du député libéral qui lui demandait de ne pas aller de l'avant avec son intention de modifier la mesure du patient d'exception.

« Avec la situation qui prévaut actuellement dans le réseau de la Santé et le mandat de Santé Québec de recouvrer 1,5 milliard de dollars, nous sommes inquiets pour les patients. Il ne faudrait pas qu'en plus d'être privé d'un accès rapide aux soins de première ligne, le gouvernement vienne, avec ses mauvaises décisions, priver les patients d'un accès aux médicaments dont ils ont tant besoin. C'est une simple question d'humanité, pas une question d'argent! »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Le Québec est la seule province au Canada à s'être dotée de cette mesure d'accès exceptionnelle. On nous répète depuis plusieurs années que l'objectif de modifier les mesures d'exception québécoises n'est pas une question de coûts et que personne ne sera privé de médicaments. Dans le contexte budgétaire actuel et les diverses coupes en santé, les personnes atteintes de maladies rares et leurs familles sont extrêmement inquiètes. »

-Jonathan Pratt, directeur général du Regroupement québécois de maladies orphelines

