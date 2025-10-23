André Fortin accuse la CAQ d'abandonner les travailleurs de la forêt et exige une réforme du régime forestier rapidement

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Dans un débat de deux heures, à l'Assemblée nationale, sur une motion blâmant le gouvernement caquiste d'être incapable de concrétiser sa promesse de réforme du régime forestier, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin, a longuement déploré les nombreuses pertes d'emploi dans le secteur forestier au Québec.

Le député libéral de Pontiac s'inquiète du contexte difficile dans lequel l'industrie forestière opère avec un cadre règlementaire qui ne lui permet pas d'être compétitive. Une réforme du régime forestier est plus que jamais nécessaire afin d'offrir de la prévisibilité aux entrepreneurs du secteur.

Dans les régions du Québec, il y a des centaines de travailleurs qui se retrouvent sans emploi et qui ne savent pas comment ils paieront l'hypothèque, rappelle M. Fortin. Il estime qu'il faut rapidement présenter un nouveau projet pour relancer l'industrie et ainsi permettre aux travailleurs de retourner au boulot.

De son côté, le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé qu'un prochain gouvernement libéral procédera au renouvellement du régime forestier dès la première année de son mandat. Une réforme qui se fera en consultation avec les usagers de la forêt et les Premières Nations, insistent M. Fortin et son chef.

« Après avoir présenté en catastrophe un projet de réforme du régime forestier qui faisait l'unanimité contre lui, la CAQ n'a plus le courage d'agir pour sauver notre industrie forestière et les dizaines de milliers d'emplois qui en dépendent. À chaque jour qui passe, c'est un abandon des travailleurs et des régions auquel nous assistons, causé par l'inertie de ce gouvernement. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

