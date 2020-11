OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un financement supplémentaire de 20 millions de dollars afin de créer temporairement un fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. Cette mesure permettra d'offrir un soutien financier aux organismes de vétérans qui ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 et qui ont besoin d'un soutien immédiat.

La pandémie mondiale a eu une incidence négative sur les vétérans et leur famille, ainsi que sur les organismes qui les soutiennent. Bon nombre de ces organismes éprouvent des difficultés financières et pourraient devoir fermer leurs portes, ce qui a compliqué leur capacité à fournir des services aux vétérans.

Le financement de 20 millions de dollars sera versé sous forme de subventions aux organismes de vétérans sans but lucratif et de bienfaisance, notamment la Légion royale canadienne (14 millions de dollars), ANAVETS (1 million de dollars), la Patrie tatouée sur le cœur (1,5 million de dollars) et VETS Canada (850 000 $) afin de couvrir une partie de leurs dépenses de fonctionnement. Les paiements seront versés d'ici la fin de l'année.

En outre, un processus de demande est maintenant ouvert pour les sommes restantes du Fonds afin que d'autres organismes de vétérans touchés par la COVID-19 puissent obtenir du soutien.

Citations

« Depuis le début de la pandémie, l'une de mes priorités est de m'assurer que nos partenaires de la communauté sont en mesure de continuer à fournir le soutien essentiel qu'ils offrent aux vétérans aux quatre coins du pays. Le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans permettra d'offrir à ces organismes les ressources dont ils ont besoin pour continuer à traverser cette période difficile, et j'espère que les Canadiens continueront de les soutenir aussi généreusement qu'ils ont l'habitude de le faire. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« C'est ce que nous attendions pour aider nos filiales à assumer leurs coûts opérationnels et à assurer leur survie à long terme pendant la pandémie. Nous avons malheureusement perdu des filiales ces dernières semaines et ne voulons pas que d'autres ferment. Nous remercions Anciens Combattants Canada pour ce financement essentiel qui permettra à nos filiales de poursuivre leur important travail visant à soutenir nos vétérans. »

Thomas D. Irvine, C.D., président national, Légion royale canadienne

« Grâce à ce financement, les unités d'ANAVETS pourront poursuivre leur mandat, c'est-à-dire aider les vétérans et leur famille ainsi qu'offrir un soutien social aux membres de nos communautés et créer une camaraderie pour eux. Nous remercions le ministre MacAulay et le gouvernement du Canada d'avoir obtenu ces fonds. »

Jerome Burke, président national, Les Anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada (ANAVETS)

« La COVID-19 a eu des répercussions sur la vie de tous les Canadiens, et les vétérans ne font pas exception. Au cours des sept derniers mois, le nombre de vétérans qui ont besoin de notre soutien a augmenté comme conséquence directe de la pandémie. Ce financement nous permettra de garder nos portes ouvertes et de nous aider à répondre au besoin. »

Debbie Lowther, C.D., cofondatrice de VETS Canada

« La Fondation La Patrie gravée sur le cœur est profondément reconnaissante d'avoir été choisie comme bénéficiaire au titre du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. En tant que première fondation qui appuie la communauté de militaires et de vétérans, nous concentrons nos efforts à accroître la sensibilisation à l'égard des répercussions du service militaire et à financer des programmes essentiels aux quatre coins du pays pour les gens qui en ont le plus besoin. À l'instar de nombreux organismes de bienfaisance, la pandémie a dressé devant nous des obstacles qui compliquent la réalisation de notre travail important. Cette subvention est grandement nécessaire, et elle nous permettra de continuer à appuyer la communauté de vétérans qui a maintenant besoin de nous plus que jamais. »

Nick Booth, PDG, Fondation La Patrie gravée sur le cœur

Liens connexes

Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans

COVID 19 ‒ Information et aide pour les vétérans

