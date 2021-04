OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, députée d'Ottawa-Centre et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, un financement pouvant aller jusqu'à 135 000 $ pour la commémoration virtuelle des vétérans canadiens dans le cadre du Festival canadien des tulipes de 2021.

Organisé par Canadian Tulip Legacy, le festival se déroulera du 14 au 24 mai 2021, et comprendra des activités en personne ainsi que virtuelles. En partie grâce à ce financement, le festival présentera une initiative virtuelle appelée Towns of Liberation, qui met l'accent sur les histoires des héros canadiens ayant servi et sur les villes qu'ils ont libérées. La programmation en ligne comprendra également une campagne sur les médias sociaux et une trousse d'outils pédagogiques multimédia pour les élèves explorant la signification spéciale des tulipes.

Le financement sera versé dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada.

Citations

« Le Canada a joué un rôle majeur dans la libération des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, le Festival canadien des tulipes commémore les sacrifices des soldats canadiens et symbolise l'amitié unique entre les peuples du Canada et des Pays-Bas. Il s'agit également d'un événement très important pour l'industrie touristique et l'économie d'Ottawa. L'annonce faite aujourd'hui d'un financement fédéral pouvant atteindre 135 000 $ pour Canadian Tulip Legacy permettra au festival de se poursuivre en toute sécurité et de façon virtuelle. Nous attendons avec impatience le début du festival le 14 mai et les magnifiques tulipes! »

L'honorable Catherine McKenna, députée d'Ottawa-Centre et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités au nom de Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« À l'origine, les Néerlandais et la famille royale du Royaume des Pays-Bas ont offert des tulipes à tous les Canadiens pour leur témoigner leur reconnaissance. Notre mission consiste à nous assurer que le Festival canadien des tulipes demeure gratuit pour le public et à immortaliser le rôle essentiel qu'ont joué les Canadiens dans la libération des Pays-Bas, la valeur de la liberté et l'importance de l'amitié internationale que symbolise la tulipe. Le généreux soutien d'Anciens Combattants Canada permet au Festival canadien des tulipes de s'acquitter de son mandat, tout en poursuivant l'objectif de faire de ce festival une célébration printanière qui soit l'équivalent de la campagne des coquelicots à l'automne. »

Jo Riding, directrice exécutive, Festival canadien des tulipes

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, Anciens Combattants Canada soutient des projets qui ont pour but de rendre hommage aux contributions et au sacrifice de ceux qui ont servi.

Le Festival canadien des tulipes a été créé en 1953 pour célébrer le cadeau royal historique de tulipes des Néerlandais aux Canadiens tout de suite après la Seconde Guerre mondiale à titre de symbole d'amitié internationale.

Le festival préserve le rôle important des troupes canadiennes dans la libération des Pays-Bas et de l' Europe , et commémore la naissance de la princesse néerlandaise Margriet à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale.

Liens connexes

Liens connexes

