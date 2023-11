Anciens Combattants Canada achève les travaux de rénovation du bureau d'Oromocto

Le bureau nouvellement rénové ouvrira au public le 9 novembre

OROMOCTO, NB, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à moderniser ses lieux de travail pour permettre aux fonctionnaires de fournir des services essentiels de meilleure qualité à la population canadienne.

Alors que la Semaine des vétérans débute, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, accompagnée de Jenica Atwin, députée de Fredericton, a visité le bureau d'Anciens Combattants Canada (ACC) à Oromocto et a annoncé la fin des rénovations.

Les vétérans et leur famille comptent sur les services fournis par les bureaux de secteur partout au pays.

Ces rénovations ont permis d'agrandir l'aire de réception et la salle d'attente et d'ajouter deux salles d'entrevue plus fonctionnelles, afin de doter le personnel d'ACC des ressources dont il a besoin pour répondre aux besoins de plus de 6 000 clients.

Grâce à cet investissement, ACC continuera à offrir des services aux vétérans et vétéranes, aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) encore en service, ainsi qu'à leur famille, en veillant à ce qu'ils aient accès aux services et aux avantages ciblés qui permettent d'améliorer leur mieux-être.

Citations

« Les vétérans et vétéranes et leur famille bénéficieront de ces nouvelles améliorations apportées au bureau de secteur d'Oromocto, qui soutiennent notre objectif de leur fournir des services de haute qualité. En améliorant les installations locales, nous continuerons d'être là pour les vétérans du Canada, les anciens membres de la GRC, leur famille et leurs aidants. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Les rénovations et la réouverture du bureau d'Anciens Combattants Canada à Oromocto témoigne de notre engagement à offrir des services de la plus haute qualité aux ancien.nes combattant.es du Nouveau-Brunswick. Le bureau continuera d'offrir un soutien crucial en personne aux ancien.nes combattant.es et à leurs familles afin qu'ils et elles puissent avoir accès aux avantages et aux services qu'ils et elles méritent.»

Jenica Atwin, députée de Fredericton

Les faits en bref

Le bureau d' Oromocto a ouvert ses portes en février 2018.

a ouvert ses portes en février 2018. Environ 60 employés travaillent au bureau de secteur d' Oromocto pour aider les vétérans à accéder aux avantages et aux services d'ACC.

pour aider les vétérans à accéder aux avantages et aux services d'ACC. Les services en personne peuvent être réservés sur rendez-vous et reprendront au 286, chemin Restigouche à Oromocto (Nouveau-Brunswick) le 9 novembre 2023. Pendant les rénovations, ACC a continué de fournir des services par l'intermédiaire de la messagerie sécurisée de Mon dossier ACC , grâce à notre numéro sans frais au 1-866-522- 2022 et sur rendez-vous en personne à la Légion royale canadienne et à la BFC Gagetown.

Liens connexes

