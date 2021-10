/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO and LONDRES, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Ancala Partners (« Ancala »), un investisseur expérimenté dans le marché intermédiaire des infrastructures en Europe, et Fiera Infrastructure inc. (« Fiera Infrastructure »), un investisseur direct de premier plan sur le marché intermédiaire mondial de l'infrastructure et une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), annoncent aujourd'hui la clôture de l'acquisition d'Augean plc (« Augean » ou la « Société »), pour une contrepartie totale d'environ 390 millions de livres sterling.

Augean est un chef de file réputé dans le secteur spécialisé de la gestion des déchets, qui dispose d'installations stratégiquement situées et d'une large clientèle. L'entreprise est également exposée à des marchés finaux attrayants et à d'autres occasions de croissance, comme le besoin croissant d'assurer une gestion responsable des déchets. Elle joue un rôle crucial dans la transition vers une économie plus durable et circulaire en atténuant les impacts environnementaux et sociaux des déchets. Ancala et Fiera Infrastructure prévoient créer de la valeur en apportant à la Société le soutien financier, technique et stratégique nécessaire pour prospérer en tant que société fermée.

Fiera Infrastructure et Ancala sont des investisseurs à long terme dans le secteur de la gestion des déchets et détiennent toutes deux des placements dans ce domaine. Ancala a notamment investi dans Biogen, le plus important propriétaire et exploitant d'installations de digestion anaérobie au Royaume-Uni, ainsi que dans Ence Energia, la principale plateforme d'énergie renouvelable à base de biomasse en Espagne. Pour sa part, Fiera Infrastructure dispose d'une plateforme existante et d'une vaste expérience dans le secteur de la gestion des déchets au Royaume-Uni, notamment grâce à son placement dans Cory Group, l'une des principales sociétés britanniques de gestion des déchets, de recyclage et de récupération d'énergie.

Les deux investisseurs sont impatients de collaborer avec l'équipe de direction d'Augean pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance, ainsi que l'aider à prospérer en tant que société fermée et à poursuivre sa mission essentielle.

Karen Dolenec, associée chez Ancala Partners, a commenté :

« Nous sommes très heureux de cet investissement dans une entreprise que nous considérons comme un chef de file dans un secteur attrayant et en pleine croissance, qui jouit d'un fort élan. Ancala a été impressionnée par la grande qualité de l'équipe et des opérations et est ravie d'aider la Société à élargir son rôle dans cette portion essentielle d'un écosystème efficace de gestion des déchets. »

Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a affirmé :

« Augean est un fournisseur de premier plan de services spécialisés de gestion des déchets au Royaume-Uni. Elle propose des solutions de traitement et d'élimination essentielles et responsables à une large clientèle. Fiera Infrastructure est heureuse de collaborer avec l'équipe de direction d'Augean pour soutenir la Société dans sa prochaine étape de croissance. »

Jim Meredith, président du conseil d'Augean, a déclaré :

« La clôture de cette opération marque un nouveau chapitre passionnant pour Augean et n'aurait pas été possible sans le travail acharné et l'engagement de l'ensemble de mes collègues. Nous sommes déjà un chef de file du secteur et nous avons hâte de bénéficier des ressources, de l'expérience et de l'expertise d'Ancala et de Fiera Infrastructure pour poursuivre la transformation de l'entreprise afin d'améliorer notre leadership au sein du marché, en fournissant un excellent service à la clientèle tout en offrant de réelles occasions à nos employé.es et à nos parties prenantes. »

Ancala et Fiera Infrastructure ont été conseillées par Jefferies et par Clifford Chance.

À propos d'Ancala Partners

Ancala Partners LLP est un gestionnaire indépendant de placements en infrastructures dont l'objectif est d'améliorer les rendements des placements en infrastructures sur le marché intermédiaire en Europe. Ancala adopte une approche proactive au montage et à la gestion des placements afin de créer de la valeur pour ses investisseurs.

À propos de Fiera Infrastructure

Fiera Infrastructure est un investisseur direct de premier plan sur le marché intermédiaire mondial de l'infrastructure, exerçant ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures, et une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ). Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à l'international, avec une présence locale à Toronto, à Londres et à New York. Son approche rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. Fiera Infrastructure comptait 2,7 milliards de dollars canadiens en actif sous gestion et capitaux engagés au 30 juin 2021. Fiera Infrastructure a investi dans 35 infrastructures des secteurs des services publics, des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.fierainfrastructure.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les ASG se chiffraient à approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Augean

Augean est un groupe spécialisé dans la gestion des déchets et des ressources au service du secteur de la gestion des déchets dangereux. Il exerce ses activités sur plusieurs sites au Royaume-Uni. Augean fournit une large gamme de services grâce à ses capacités en matière de traitement, de transfert, de services industriels, d'enfouissement, de récupération et de recyclage.

