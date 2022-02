Le groupe de recherche a identifié des amorces permettant de reconnaître la majorité des mammifères et des oiseaux, principaux responsables de la contamination fécale. « Contrairement aux indicateurs bactériens qui varient géographiquement selon l'alimentation, ces petites séquences génétiques sont spécifiques à l'espèce, car elles se basent sur l'ADN mitochondrial », explique le professeur Villemur.

Un séquençage efficace

Ces amorces servent en quelque sorte de bouton de lecture lors de l'analyse de l'ADN environnemental. Le séquençage se fait par amplification par PCR, la même technique que celle utilisée dans les tests de dépistage pour la COVID. L'amorce indique à l'appareil quels fragments d'ADN doivent être répliqués en un grand nombre de copies identiques afin de déterminer les espèces animales présentes. Cette approche novatrice évite de procéder à une analyse PCR pour chaque source possible, en considérant toutes les espèces à la fois.

L'étudiante au doctorat en biologie a échantillonné quatre cours d'eau pour démontrer l'efficacité de ces amorces dans des conditions réelles. Elle a d'abord analysé les eaux de la rivière L'Assomption, qui passe dans la ville de Joliette avant de traverser une zone agricole. Elle a également échantillonné la rivière Bayonne, qui coule dans une zone agricole en amont de la municipalité de Berthierville, où l'on pratique l'élevage de bovins, de porcs et de volailles.

« Des contaminations fécales humaines et bovines ont été révélées à la rivière L'Assomption », indique la doctorante. Une surverse du réseau d'égouts lors d'une averse quelques jours plus tôt expliquerait en partie ce niveau de contamination élevé. Pour la suite de son doctorat, Rose Ragot continue l'analyse de près d'une centaine d'échantillons dans ces rivières, en collaboration avec la Fondation Rivières et les organismes de bassins versants de la région.

Outre le suivi des sources de contamination fécale, les amorces permettent de déterminer quelles espèces de mammifères et d'oiseaux, mais également de poissons et d'amphibiens sont présentes dans l'environnement. « Nous sommes capables de faire un profilage des espèces et même de connaître leur abondance relative selon le pourcentage d'ADN trouvé. C'est un atout dans la gestion de la faune; pour suivre la présence d'espèces envahissantes plus tolérantes à la pollution, par exemple », souligne le professeur Villemur. Cette application sera explorée dans leurs prochains travaux.

À propos de l'étude

L'article « eDNA profiling of mammals, birds, and fish of surface waters by mitochondrial metagenomics: application for source tracking of fecal contamination in surface waters », par Rose Ragot et Richard Villemur, a été publié le 8 janvier dans la revue Environmental Monitoring and Assessment. L'étude a reçu un soutien financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de la Fondation Rivières.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Source : Audrey-Maude Vézina, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]