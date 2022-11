AMOUR ET ARGENT : QUELLES QUESTIONS DOIT-ON POSER ? La Chambre de la sécurité financière met en scène différentes dynamiques financières à l'œuvre au sein des couples québécois

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'amour et l'argent, ça peut faire bon ménage ? L'union libre est-elle si libre que ça ? La rupture amoureuse peut-elle faire mal au portefeuille ? Voilà les questions que la Chambre de la sécurité financière (CSF), en collaboration avec le comédien et humoriste Mehdi Bousaidan, souhaite que les Québécoises et Québécois se posent.

« Notre mission est la protection du public et l'un des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour l'accomplir est le développement des compétences des professionnels que nous encadrons. Cet automne, nous avons entrepris d'informer nos membres sur les différentes dynamiques financières au sein des couples, car de nombreuses obligations en découlent. Or, en analysant les données recueillies pour informer nos membres, nous avons réalisé qu'elles peuvent susciter beaucoup de questions en lien avec le patrimoine et la santé financière à long terme des Québécoises et Québécois, et nous pensons important de partager ces constats avec le public. » a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

À cette fin, des capsules humoristiques sur la dynamique financière des couples québécois seront publiées sur les médias sociaux tout au long du mois de novembre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si leur diffusion coïncide avec le mois de la littératie financière, car elles visent à sensibiliser les consommateurs, et tout spécifiquement les conjoints mariés ou en union libre, à l'impact que leurs décisions peuvent avoir à long terme. De façon plus importante encore, ces capsules rappellent qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions à son conseiller en services financiers, qui a l'obligation de voir aux meilleurs intérêts de ses client et de s'assurer de leur bonne compréhension.

La publication de ces capsules découle d'un sondage sur les habitudes financières des Québécois en couple mené par la CSF. Elles ont par ailleurs été réalisées avec la participation de la sociologue Hélène Belleau, professeure titulaire à l'INRS, avec qui la Chambre a conclu une entente pour soutenir le développement des compétences et la formation continue des professionnels en services financiers.

Les capsules seront diffusées sur les comptes Facebook, Instagram et LinkedIn de la CSF. Elles viendront s'ajouter à une série préalable sur le thème des finances personnelles, qui peut être visionnée sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347