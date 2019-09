Amir Khadir remet 90 000$ à sept groupes de la circonscription de Mercier

MONTRÉAL, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'ancien député de Québec solidaire dans Mercier, Amir Khadir, remet son allocation de transition de 90 000 $ à sept projets structurants de son ancien comté dans le quartier du Plateau-Mont-Royal.

« Je suis honoré de verser l'entièreté de cette prime à des groupes qui en ont réellement besoin. Tous les projets proposés par les groupes feront une réelle différence et représentent bien le dynamisme et la diversité de notre quartier. J'espère sincèrement qu'à l'avenir, les autres député-es qui quittent la politique et retournent à leur travail comme avocat, ingénieur ou médecin, remettront leur prime à des gens qui en ont plus besoin qu'eux », a-t-il fait valoir.

C'est donc deux bourses de 20 000$ et cinq autres de 10 000$ qui ont été remises à sept groupes qui ont su faire vibrer le docteur Khadir : le Magasin solidaire, la bibliothèque de l'école Jeanne-Mance, le Carrefour des Petits Soleils, Radio Centre-Ville, le comité logement du Plateau, Multi-Femmes et le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.

Après dix années passées au service de la population de son quartier, Amir Khadir a reçu une allocation de transition devant lui permettre d'atterrir dans le monde professionnel après un passage à l'Assemblée nationale. Comme sa transition a été immédiate, l'ex député a décidé de léguer ladite somme à des organismes de la circonscription, maintenant représentée par la solidaire Ruba Ghazal.

Suite à l'appel lancé par M. Khadir, plus de 73 projets ont été déposés. « Ça m'a fait mal au cœur de choisir entre des groupes avec qui j'ai travaillé pendant dix ans! Mais c'était impossible de verser à tout le monde des montants qui feraient la différence, » a-t-il déclaré au sujet du dur processus de sélection qui visait à pérenniser des projets déjà existant dans le secteur.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

