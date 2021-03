TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI) a le plaisir d'annoncer sa sélection parmi les meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada en 2021.

Mediacorp Canada Inc., organisateur du concours annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada, récompense aujourd'hui les chefs de file au pays pour ce qui est de la création de lieux de travail inclusifs destinés aux employés issus de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones et la communauté LGBT (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres). Ce concours annuel est ouvert à tout employeur ayant son siège social ou son principal établissement au Canada. Les employeurs de toute taille peuvent postuler, qu'ils appartiennent au secteur privé ou public. Ce concours en est cette année à sa 14e édition.

« Je suis immensément fier qu'AMI soit reconnue parmi les meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada, a déclaré David Errington, président et directeur général d'AMI. Qu'il s'agisse de nos employés ou de la communauté que nous servons, chacun peut faire entendre sa voix dans un milieu vraiment diversifié. »

Mediacorp Canada Inc. souligne que cette reconnaissance d'AMI parmi les meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada est l'aboutissement de plusieurs initiatives :

La mission que s'est donnée AMI de divertir, d'informer et de motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants, inclut une stratégie spécifique visant à intégrer les personnes en situation de handicap sur leur lieu de travail : chez AMI, les personnes en situation de handicap représentent 19 % de l'ensemble des employés, 16 % des cadres et 33 % du conseil d'administration.





Depuis 2012, AMI décerne chaque année deux bourses de 5 000 $ à deux étudiants en situation de handicap, un dans la communauté francophone et un dans la communauté anglophone. En 2016, ce programme a été rebaptisé « Programme de bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson », en l'honneur du premier responsable de l'accessibilité chez AMI, poste créé pour marquer l'engagement d'AMI à rendre les médias accessibles à tous les Canadiens.

La liste complète des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada en 2021 a été annoncée dans un cahier spécial publié aujourd'hui dans le Globe and Mail.

À propos d'AMI

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

