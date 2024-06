TAIPEI, 5 juin 2024 /CNW/ - AMI, le leader mondial du micrologiciel dynamique pour l'informatique à l'échelle mondiale, est fier d'annoncer le lancement de MegaRAC OneTreeTM pour les plateformes de processeur de gestion de serveur ASPEED 2700. Cette solution novatrice basée sur OpenBMC™ offre des capacités de gestion améliorées, des fonctions de sécurité efficaces et un rendement amélioré pour répondre aux besoins des centres de données et environnements d'entreprise modernes.

Ce dernier lancement de MegaRAC OneTree tire parti de la puissance du ASPEED 2700 pour fournir une gestion complète du matériel de serveur, y compris la surveillance à distance, la gestion thermique et la maintenance. Il offre une solution évolutive et flexible à ceux qui cherchent des solutions OpenBMC. Les principales caractéristiques comprennent la gestion complète du silicium dans les modèles X86 et Arm®, la gestion de l'énergie, la télémétrie en temps réel et des protocoles de sécurité améliorés offrant une protection contre les cybermenaces en constante évolution.

MegaRAC OneTree prend également en charge la gestion d'accélérateur/GPGPU, la gestion de structures (CXL) pour les extensions/regroupements de mémoire et la gestion avancée du refroidissement par liquide, afin de répondre aux besoins dynamiques en matière d'infrastructure d'IA computationnelle et composable dynamiquement.

« AMI s'engage à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins de plus en plus complexes de nos clients en ce qui a trait à la gestion de serveur. Notre solution MegaRAC OneTree OpenBMC pour ASPEED 2700 représente une étape importante dans la technologie de gestion des serveurs, offrant un contrôle et une efficacité sans précédent », a déclaré Sanjoy Maity, chef de la direction d'AMI.

« Nous sommes ravis de collaborer avec AMI sur la solution MegaRAC OneTree OpenBMC. Notre plateforme ASPEED 2700 est conçue pour soutenir des fonctions de gestion et de sécurité avancées, et ce partenariat démontre notre engagement à offrir des solutions de premier plan qui répondent aux besoins dynamiques de l'industrie », a déclaré Chris Lin, chef de la direction d'ASPEED Technology Inc.

AMI®, MegaRAC® et MegaRAC OneTreeTM sont des marques de commerce et des marques déposées d'AMI aux États-Unis et ailleurs. OpenBMC™ est une marque de commerce de LF Projects, LLC aux États-Unis et ailleurs. Arm® est une marque déposée d'Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et ailleurs.

À propos d'AMI

AMI est un micrologiciel réinventé pour l'informatique moderne. En tant que leader mondial des micrologiciels dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gérabilité, AMI favorise la mise en place de plateformes de calcul sur place, dans le nuage et en périphérie partout dans le monde. La technologie fondamentale de pointe d'AMI et son soutien indéfectible à l'égard de la clientèle ont généré des partenariats durables et stimulé l'innovation pour certaines des marques les plus en vue de l'industrie de la haute technologie.

