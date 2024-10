ATLANTA, 8 octobre 2024 /CNW/ - AMI®, le leader mondial du micrologiciel dynamique pour l'informatique mondiale, s'est associé à Samsung Electronics, le leader mondial des technologies grand public, pour créer une solution de sécurité commune améliorée disponible sur les ordinateurs personnels Galaxy Book de Samsung. En plus de la plateforme de sécurité à plusieurs couches de Samsung, Samsung Knox, la solution de sécurité du micrologiciel Tektagon ™ d'AMI, la plateforme racine de confiance de Samsung, est maintenant intégrée aux ordinateurs personnels de Samsung, dont le Galaxy Book5 Pro 360, le Galaxy Book4 Pro, le Galaxy Book4 Pro 360 et le Galaxy Book4 Ultra.

Grâce à ce partenariat de collaboration, la solution Tektagon d'AMI s'intègre harmonieusement à Samsung Knox pour assurer la sécurité des données confidentielles et sensibles à chaque couche de l'appareil grâce à la détection des menaces en temps réel et à la protection collaborative, tout en offrant le plus haut niveau de sécurité contre les logiciels malveillants injectés par micrologiciel pour aider à prévenir les rançongiciels et les attaques par déni de service.

« En tant que fournisseur de premier plan de la technologie des terminaux pour les industries gouvernementales et commerciales mondiales, Samsung s'engage à sécuriser ses plateformes à tous les niveaux, a déclaré M. Hark-Sang Kim, vice-président directeur et chef de l'équipe de recherche et développement sur les nouveaux ordinateurs, et les activités Mobile eXperience chez Samsung Electronics. L'intégration de la solution Tektagon d'AMI à notre dernier produit Galaxy Books offre une protection puissante et complète à la base de la plateforme. »

La plateforme Samsung Knox tire parti du processeur intégré existant de la carte mère pour fournir une plateforme sécurisée soutenue par du matériel, qui comprend la technologie de sécurité Tektagon d'AMI. Les capacités de pointe d'AMI en tant que fournisseur de micrologiciels réduisent le besoin en composants supplémentaires, et la sécurité à la racine du matériel est toujours offerte de façon transparente.

« AMI est extrêmement fier du travail d'intégration de sa solution de plateforme racine de confiance Tektagon dans les ordinateurs portatifs de la série Samsung Galaxy Book, a déclaré Stefano Righi, premier vice-président d'AMI Global Software and Security Group. Ensemble, Samsung et AMI contribuent à réduire le paysage des cybermenaces, en protégeant les terminaux commerciaux partout dans le monde contre les attaques malveillantes. »

Les modèles Samsung Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 et Galaxy Book4 Ultra avec la plateforme racine de confiance Tektagon d'AMI sont disponibles aujourd'hui et peuvent être commandés directement auprès de Samsung .

À propos de AMI

AMI est un micrologiciel réinventé pour l'informatique moderne. En tant que leader mondial des micrologiciels dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gérabilité, AMI favorise la mise en place de plateformes de calcul sur place, dans le nuage et en périphérie partout dans le monde. La technologie fondamentale de pointe d'AMI et son soutien indéfectible à l'égard de la clientèle ont généré des partenariats durables et stimulé l'innovation pour certaines des marques les plus en vue de l'industrie de la haute technologie.

