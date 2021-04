TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI) annonce aujourd'hui le lancement de la version Android de son application AMI-télé, accessible et destinée spécialement à la communauté des personnes aveugles ou malvoyantes. Elle est disponible dès à présent en téléchargement à partir de la boutique Google Play Store.

La version Android de l'application AMI-télé, conçue et développée en interne par AMI, s'ajoute aux versions pour Apple iOS et tvOS déjà offertes. AMI a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires de test Fable Tech Labs Inc, une communauté diversifiée de professionnels de l'accessibilité, chacun vivant avec un handicap, qui ont aidé à peaufiner l'application pour garantir le plus haut niveau d'accessibilité et d'expérience utilisateur.

Les utilisateurs d'Android ont maintenant accès aux émissions d'AMI-télé telles que Ça me regarde, Ça ne se demande pas, Mon guide Yoga et Pas de panique, on cuisine!, à des documentaires originaux comme Passage à l'âge adulte, Sur les traces de Louis-Braille ou encore Nicolas le chasseur aveugle, et à des exclusivités numériques qui leur feront découvrir les coulisses des projets d'AMI-télé.

« Nous sommes ravis d'amener l'application AMI-télé sur la plateforme Android, déclare Virginia Vuleta, directrice de la stratégie numérique chez AMI. Nous savons que les utilisateurs vont adorer cet accès simple et pratique à notre incroyable choix d'émissions. »

L'application AMI-télé pour Android offre le sous-titrage codé pour tout le contenu, des améliorations d'accessibilité telles que le texte en gras, un affichage à contraste élevé, des tutoriels pratiques qui expliquent les fonctionnalités de l'application, la possibilité d'accéder à AMI-télé en français, à AMI-tv en anglais ou aux deux et, le plus important pour le public de base d'AMI, la vidéodescription intégrée dans toutes les émissions. Les utilisateurs peuvent regarder du contenu AMI original en tout temps, ou encore télécharger leurs émissions AMI favorites pour les regarder plus tard.

Cette application, offerte en français (AMI-télé) et en anglais (AMI-tv), est téléchargeable gratuitement à partir de la boutique Google Play Store.

À propos d'AMI

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

