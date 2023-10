--Une présentation simplifiée pour un accès inégalé au contenu original d'AMI--

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Une apparence moderne et sobre, un contenu original unique et primé, un accès facile : AMI lève le voile sur AMI+.

Grâce à une présentation simplifiée, les visiteurs d'AMI+ peuvent accéder à toute la panoplie des contenus audio, télévisuels et numériques d'AMI créés par et pour la communauté des personnes en situation de handicap. En outre, des paramètres d'accessibilité personnalisables sont destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Des mois de tests rigoureux et de consultation avec les membres de Fable, une communauté diversifiée de professionnels de l'accessibilité qui s'identifient tous comme ayant un handicap, ont abouti à une présentation simple et intuitive qui met en avant la richesse du contenu offert par AMI.

Regardez la bande-annonce.

« Je suis ravi de partager AMI+ avec tous les Canadiens, quel que soit leur niveau de handicap, déclare David Errington, président et chef de la direction d'AMI. Il est désormais plus facile que jamais pour les visiteurs d'accéder à l'incroyable contenu original que nous proposons. »

Tout en haut du site et sur chaque page d'AMI+, les visiteurs peuvent sélectionner leurs préférences d'accessibilité et choisir parmi huit niveaux de contraste, ainsi que changer l'interligne et la police de caractères. Ces choix, une fois effectués, sont mémorisés. AMI+ est pleinement compatible avec les technologies d'assistance, y compris les lecteurs d'écran et les loupes, et les plateformes et appareils Windows, Apple et Android.

Visitez AMI+ dès aujourd'hui.

À propos d'AMI

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

Bouba Slim, Directrice, Marketing et communications, Accessibilité Média Inc.