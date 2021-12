TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI) a le plaisir d'annoncer le nom des lauréats du programme de bourses d'études AMI 2021 en mémoire de Robert Pearson. Ce programme, lancé en 2012, est ouvert aux étudiants canadiens qui suivent des études menant à un diplôme ou à un grade dans une école postsecondaire canadienne. Deux bourses d'études de 5 000 $ chacune, une en anglais et une en français, sont remises chaque année à des étudiants ayant une incapacité.

Cette année, les lauréats du programme de bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson sont Rebecca Nicol, de Barrie (Ontario), et Mohamed Auda, de Montréal. Rebecca est en première année d'un programme de maîtrise de deux ans en travail social à l'Université de Toronto, tandis que Mohamed est en deuxième année de médecine à l'Université de Montréal.

« Les étudiants en situation de handicap doivent surmonter de nombreux obstacles, et l'aspect financier en fait partie, explique Rebecca. C'est tellement utile de pouvoir bénéficier d'un tel soutien, qui rend l'environnement éducatif et académique un peu plus accessible. » Cette bourse permettra à Rebecca de payer ses frais de scolarité. Mohamed, quant à lui, utilisera sa bourse pour payer les dépenses liées à ses études de médecine et à ses activités sportives; il joue en effet au handball pour l'équipe nationale du Canada.

AMI s'est associée avec l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) pour gérer ce programme. Depuis sa fondation en 1986, cette association a pour mandat de promouvoir le plein accès à l'éducation et à l'emploi pour les étudiants et diplômés postsecondaires ayant une incapacité partout au Canada.

Les renseignements concernant entre autres les conditions d'admissibilité au programme de bourses d'études d'AMI 2022 seront affichés sur les sites web d'AMI en février prochain. Pour en savoir plus, allez à www.AMI.ca/scholarship ou à www.amitele.ca/bourse-ami-tele.

À propos d'Accessibilité Média Inc.

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMI.ca et AMItele.ca.

