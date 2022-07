Assorties d'accélérateurs de milles sur l'épicerie, le carburant et la nourriture, ainsi que d'un éventail d'avantages impressionnants, la carte de crédit de Platine AIR MILES American Express et la carte de crédit Prestige AIR MILES American Express aident à transformer chaque achat en un pas de plus vers des récompenses incroyables.

TORONTO, le 14 juill. 2022 /CNW/ - À un moment où les Canadiens ressentent les effets de la hausse des prix des aliments et du carburant, American Express Canada et le Programme de récompense AIR MILESMD encouragent les Canadiens à tirer le maximum de chaque visite à l'épicerie avec une carte de crédit Prestige AIR MILESMD American ExpressMD† ou une carte de crédit de Platine AIR MILESMD American ExpressMD†. Les deux cartes comportent des accélérateurs sur les achats d'épicerie et de carburant qui permettent aux adhérents d'accumuler rapidement des milles et de se rapprocher d'une récompense à chaque balayage, glissement ou tapotement de la carte.

« Il ne fait aucun doute que de nombreux Canadiens ressentent la pression exercée par l'augmentation des coûts sur leur budget familial », a déclaré Anne Parkhill, vice-présidente, Produits de consommation, American Express Canada. « Aujourd'hui plus que jamais, nous comprenons que nos titulaires de carte veulent récolter tous les bénéfices de leurs achats quotidiens avec des produits qui leur permettent d'en obtenir le maximum tout en offrant des récompenses riches et exceptionnelles. »

Depuis des années, American Express et AIR MILES aident les Canadiens à tirer le meilleur parti de leurs achats quotidiens. Chacune des cartes de crédit à la consommation AIR MILES American Express permet aux adhérents AIR MILES de bénéficier d'une gamme complète d'avantages qui rendent chaque jour plus gratifiant. Qu'il s'agisse d'obtenir des milles sur chaque achat, de la possibilité d'obtenir des milles deux fois chez les partenaires AIR MILES, des impressionnants accélérateurs liés aux différentes catégories d'achat, des avantages de voyage et plus encore, American Express et AIR MILES aident les Canadiens à en tirer le maximum.

« De concert avec nos partenaires d'American Express, nous aidons les adhérents à transformer leurs achats quotidiens en récompenses extraordinaires grâce à d'incroyables possibilités d'obtenir des milles, à des accélérateurs de catégorie et aux avantages exclusifs qui accompagnent nos cartes de crédit co-marquées », a précisé Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Cet été, nous encourageons les Canadiens à profiter de ces avantages et à s'assurer qu'ils obtiennent quelque chose en retour à chaque achat d'épicerie et de carburant. »

En plus des accélérateurs qui s'appliquent aux différentes catégories d'achats, les adhérents qui détiennent une carte de crédit Prestige AIR MILES American Express ou une carte de crédit de Platine AIR MILES American Express ont accès à une gamme complète d'avantages liés à la carte, notamment :

Carte de crédit Prestige AIR MILES American Express

Obtenez 1 mille par tranche de 10 $ d'achats réglés avec la carte dans les épiceries autonomes, stations-service et pharmacies admissibles au Canada

Obtenez 1 mille par tranche de 10 $ d'achats réglés avec la carte chez les partenaires AIR MILES participants

Obtenez 1 mille par tranche de 15 $ d'achats réglés avec la carte partout ailleurs

Avantage annuel exclusif d'un billet pour compagnon

Priority Pass - Accès aux salons d'aéroport du monde entier

Bénéficiez automatiquement du statut AIR MILES Onyx MD

American Express Experiences, y compris Avant-première

Assurance accident de voyage de 100 000 $

Carte de crédit de Platine AIR MILES American Express

Obtenez 1 mille par tranche de 5 $ d'achats réglés avec la carte, jusqu'à 30 000 $ par an, pour de la nourriture et des boissons admissibles (y compris dans les restaurants, cafés et épiceries) et pour du carburant et des transports admissibles (y compris les services de conavettage et les taxis) au Canada

Obtenez 1 mille par tranche de 10 $ d'achats réglés avec la carte partout ailleurs

Avantage annuel d'utilisation des milles pour voyager : Une fois par année civile, chaque titulaire de carte admissible qui utilise des milles Rêves du Programme de récompense AIR MILES pour réserver un premier vol ou forfait vacances unique, avec airmiles.ca ou vacances.airmiles.ca, peut recevoir des milles en prime équivalant à 25 % de la quantité nette de milles utilisés (jusqu'à un maximum de 750 milles en prime)

American Express Experiences, y compris Avant-première

Assurance vol et dommages pour voiture de location

Assurance accident de voyage de 100 000 $

Pour en savoir plus sur ces formidables avantages de carte, visitez https://www.airmiles.ca/fr/cartes-de-credit/amex.

À propos d'American Express

American Express est une société de services internationale qui offre à ses clients l'accès à des produits, des connaissances et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à leur succès commercial. American Express a ouvert ses portes au Canada en 1853 et offre différents produits pour les consommateurs et les entreprises. Apprenez-en plus à americanexpress.ca et communiquez avec American Express par le biais de Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Amrith Padmanand, [email protected], 613-921-7403