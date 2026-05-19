Le partenariat sera lancé le 21 mai lors de la FORMULE 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 à Montréal, avec le chef Danny Smiles comme chef en résidence inaugural

TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - American Express Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Chef en résidence d'American ExpressMD, la nouvelle évolution de son programme d'Expériences gastronomiques de Platine. Grâce au programme Chef en résidence, American Express redéfinit ce qu'est un partenariat gastronomique qui offre des expériences uniques aux titulaires de Carte et des occasions de créativité aux chefs partenaires.

Le chef Danny Smiles du restaurant Le Violon à Montréal. (Groupe CNW/American Express Canada)

« Chez American Express, notre engagement envers la gastronomie reflète l'importance que nous accordons à la passion profonde des titulaires de Carte pour la cuisine et la découverte », a déclaré Kimberly Kuzmak, vice-présidente des avantages, des partenariats et de la marque d'American Express Canada. « Chef en résidence poursuit notre mission d'offrir des expériences gastronomiques haut de gamme inspirées par ce qui compte le plus pour nos titulaires de Carte, tout en continuant à mettre en valeur les talents culinaires canadiens. »

Le programme Chef en résidence d'American ExpressMD sera officiellement lancé le 21 mai lors de la FORMULE 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 à Montréal, en collaboration avec le célèbre chef montréalais Danny Smiles. Reconnu pour son style culinaire unique et son influence sur le paysage gastronomique canadien, son restaurant Le Violon a récemment remporté de nombreuses distinctions, notamment la deuxième place dans l'édition 2025 du classement des meilleurs nouveaux restaurants d'Air Canada et la 8e place de la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada. Ces distinctions remarquables donnent le ton à ce programme, avec un menu conçu pour émerveiller les sens des titulaires de La Carte de Platine.

« Ce partenariat avec American Express a été extrêmement enrichissant pour moi », a déclaré le chef Danny Smiles. « J'aime travailler avec des marques qui non seulement valorisent la bonne cuisine, mais qui soutiennent aussi réellement les personnes qui la créent. Ce partenariat avec Amex m'a connecté avec une communauté de titulaires de Carte et de chefs qui, comme moi, accordent de l'importance à la créativité, au savoir-faire et à des expériences gastronomiques mémorables. C'est un honneur pour moi de poursuivre cette relation en tant que premier Chef en résidence, et je me réjouis d'aider Amex Canada à créer de nouvelles expériences gastronomiques inoubliables pour les titulaires de Carte. »

Pour les titulaires de carte admissibles, le programme Chef en résidence d'American ExpressMD rehausse l'expérience de la fin de semaine sur la piste de F1. Les programmes de la fin de semaine comprend :

Maison Amex : un salon exceptionnel pour les titulaires de Carte Amex admissibles, situé au cœur de Montréal et ouvert tout au long de la fin de semaine de course. Le chef Smiles, célèbre pour ses talents de créateur de saveurs, a concocté un menu unique en son genre, composé de bouchées raffinées et de cocktails sophistiqués, dans cet bar clandestin. La Maison Amex (2114, rue de la Montagne, Montréal) sera ouverte du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai (de 14 h à 22 h).





un salon exceptionnel pour les titulaires de Carte Amex admissibles, situé au cœur de Montréal et ouvert tout au long de la fin de semaine de course. Le chef Smiles, célèbre pour ses talents de créateur de saveurs, a concocté un menu unique en son genre, composé de bouchées raffinées et de cocktails sophistiqués, dans cet bar clandestin. La Maison Amex (2114, rue de la Montagne, Montréal) sera ouverte du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai (de 14 h à 22 h). Le Violon : forfaits dîner pour titulaires de Carte admissibles au restaurant prisé de Smiles à Montréal, Le Violon, le vendredi 22 mai. Occupant la 8e place de la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada's , c'est l'un des établissements les plus convoités pour une réservation.

Pour plus d'informations sur les expériences gastronomiques et les événements pour La Carte de Platine, les titulaires admissibles peuvent télécharger l'application Amex Experiences pour se tenir au courant des événements à venir ou visiter le site Web des Expériences gastronomiques pour La Carte de Platine d'American Express.

À propos d'American Express

American Express (NYSE : AXP) est une marque mondiale haut de gamme de solutions de paiement et d'art de vivre propulsée par les technologies. Nos employés de partout dans le monde soutiennent nos clients avec des produits, des services et des expériences qui se démarquent et qui enrichissent leur vie tout en favorisant leur succès en affaires.

Fondée en 1850 et basée à New York, la marque d'American Express repose sur la confiance, la sécurité, la qualité de service et une longue histoire de prestation d'innovations et de valeur à ses clients. Chaque jour, nous cherchons à offrir la meilleure expérience de service à la clientèle au monde à notre clientèle diversifiée, aux petites et moyennes entreprises, de même qu'aux grandes sociétés, et nous développons et gérons nos relations avec les millions de commerçants qui font partie de notre réseau mondial.

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SOURCE American Express Canada

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