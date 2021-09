Aménagement pour les surfeurs et kayakistes sur le Fleuve - Inauguration de l'accès officiel au site de la « Vague à Guy »

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'inaugurer l'aménagement de la « Vague à Guy », à LaSalle. Grâce à un investissement de 2 M$, cette vague éternelle des rapides de Lachine comportera désormais des mises à l'eau et des sorties permettant la pratique du surf, du kayak et de la planche à pagaie. Ce premier aménagement formel vient reconnaître la valeur sportive et touristique de l'endroit tout en pérennisant une pratique qui fait le bonheur des sportifs depuis plusieurs années.

Les investissements permettront un accès plus facile pour les usagers et limitera les impacts sur l'environnement naturel, notamment l'érosion des berges. Les aménagements augmenteront l'attrait du secteur et permettront à un maximum de personnes d'en profiter en toute sécurité.

« Nous devons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous pour améliorer l'accès à l'eau de notre métropole et ce premier accès formel à la Vague à Guy est un geste concret nous permettant d'y parvenir. L'aménagement de la Vague à Guy fait partie des projets qui nous permettent d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des milieux de vie de qualité, où il est possible de profiter de la nature en ville, tout en préservant notre environnement. J'invite toute la population à profiter du nouvel aménagement sécuritaire de ce lieu unique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Vague à Guy dispose désormais d'un aménagement bien pensé, qui respecte la nature et pour lequel nous sommes fiers d'avoir contribué financièrement. C'est également un geste qui réitère l'engagement de notre administration d'assurer un accès sécuritaire et de qualité aux berges publiques. L'ambitieux plan climat et l'enveloppe historique de 16 M $ nous permettront de continuer de protéger les berges de la métropole en allant de l'avant avec la première phase d'aménagement des berges sur près de 10 km dans des parcs riverains du réseau des grands parcs de Montréal. L'accès de la population à l'eau passe par des rives et des berges en santé et je suis très fier que ce nouvel aménagement de la Vague à Guy y contribue », a ajouté le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

« On aime que les gens s'approprient les accès à l'eau au profit de leur sport préféré. Avec ce nouvel aménagement, ils pourront le faire en toute sécurité. Une attention particulière sera accordée à la préservation et à la bonification de la biodiversité, un élément qui est très important pour notre administration. J'invite la population à découvrir ou à revisiter ce site extraordinaire », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Manon Barbe.

Améliorer la qualité de vie par l'accessibilité au fleuve Saint-Laurent

La restauration des berges publiques dans le réseau des grands parcs est l'une des actions concrètes du Plan climat de la Ville de Montréal. L'importance de verdir, d'augmenter la biodiversité et d'assurer la pérennité des ressources, de même que de permettre l'accès à des quartiers durables à échelle humaine et en santé, est au cœur des priorités de la Ville. Grâce à son Plan climat, Montréal deviendra une métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre.

