Aménagement forestier en Outaouais - CONSULTATION PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023

GATINEAU, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Du 28 novembre au 23 décembre 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2023-2028 et les secteurs d'intervention potentiels de récupération des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Municipalités et territoires visés

Des travaux sont potentiellement prévus dans certains secteurs de la forêt publique, à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et de Papineau. Ces travaux peuvent notamment inclure la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement de la régénération, l'éclaircie précommerciale, le nettoiement ainsi que la construction et la réfection de chemins.

Voici les municipalités et territoires visés :

Alleyn-et-Cawood Aumond Bowman Cayamant Chichester Déléage Denholm Duhamel Gracefield Grand-Remous Kazabazua La Pêche Lac-des-Plages Lac-Simon Low Mansfield-et-Pontefract Montcerf-Lytton Montpellier Mulgrave-et-Derry Notre-Dame-de-la-Salette Otter Lake Rapide-des-Joachims Sheenboro Val-des-Bois Waltham Territoires non organisés (TNO) : Cascades-Malignes Lac-Lenôtre Lac-Moselle Lac-Nilgaut Lac-Pythonga Réservoir-Dozois Dépôt-Échouani

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à :

Québec.ca/consultations-foret-outaouais

La date limite pour participer à la consultation est le 23 décembre 2023 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séances d'information virtuelles

Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec la MRC de Pontiac, tiendront deux séances d'information virtuelles où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Mardi 5 décembre 2023, de 12 h à 13 h 30 - Inscription à www.trgirto.ca avant le 5 décembre à 10 h

Jeudi 7 décembre 2023, de 19 h à 20 h 30 - Inscription à www.trgirto.ca avant le 7 décembre à 15 h

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel.

Renseignements par téléphone ou courriel

Les spécialistes du Ministère sont également disponibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Tél. : 819 246-4827, poste 701449

[email protected]

