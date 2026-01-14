RIMOUSKI, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur le démantèlement et la végétalisation de chemins multiusages situés dans le Bas-Saint-Laurent, du 14 janvier au 7 février 2026 inclusivement.

Aménagement forestier dans la région du Bas-Saint-Laurent – Consultation publique du 14 janvier au 7 février 2026 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

La proposition d'aménagement forestier soumise à la consultation vise la zone d'habitat en restauration (ZHR) du caribou montagnard de la Gaspésie située sur le territoire bas-laurentien. Elle a pour objectif d'améliorer l'habitat de l'espèce et de diminuer le potentiel de déplacement de prédateurs comme l'ours et le coyote. Elle découle des travaux menés à la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire du Bas-Saint-Laurent.

Les chemins visés par cette consultation publique se trouvent plus précisément dans l'unité d'aménagement 012‑72. Ils se situent à l'extrémité est de la réserve faunique de Matane de même que dans la zec Cap‑Chat. Les travaux prévus sont l'ameublissement du sol, la mise en place de monticules, le reboisement, le retrait de ponceaux et la stabilisation de berges.

Participer à la consultation publique

La population est invitée à consulter le plan d'aménagement en ligne et à transmettre ses commentaires par courriel en se rendant à la page suivante : Québec.ca/consultations-forêt-bas-saint-laurent.

Cette consultation vise à recueillir les commentaires des personnes qui utilisent le territoire forestier public. Elle ne mène ni à la révision de son affectation ni à celle des droits qui y ont été consentis.

Obtenir plus d'information

Les spécialistes du MRNF sont disponibles pour renseigner la population sur la consultation et pour répondre à ses questions. On peut les contacter aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Bureau de Rimouski

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 727-3710, poste 0

Coordonnées régionales du ministère des Ressources naturelles et des Forêts

