Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil - Le gouvernement annonce la mise en service temporaire d'une voie réservée de neuf kilomètres

LONGUEUIL, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères Mme Suzanne Roy, et le ministre de la Justice et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent la mise en service temporaire d'une voie réservée de neuf kilomètres sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Belœil, dès le samedi 9 novembre en matinée.

C'est sur la portion située un peu après l'échangeur des autoroutes 20 et 30, environ à la limite de Sainte-Julie, et un peu avant la montée Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Mathieu-de-Belœil, que les autobus, les taxis et les covoitureurs (deux personnes et plus) pourront emprunter cette nouvelle voie réservée. Celle-ci sera disponible jusqu'à la reprise du chantier au printemps 2025, puis son aménagement se poursuivra afin de terminer ses quatre derniers kilomètres ainsi que d'y ajouter la signalisation et l'éclairage requis.

Citations

« Le gouvernement s'est engagé à décongestionner les grands axes routiers de la région métropolitaine de Montréal tout en favorisant la mobilité durable. L'ajout de cette voie réservée sur l'autoroute 20 est stratégique puisque celle-ci favorise les déplacements et améliore la desserte de la Rive-Sud de Montréal tout en diminuant l'empreinte écologique des usagers de la route à bord des véhicules autorisés. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La mise en service de ces neuf kilomètres de voie réservée constitue une excellente nouvelle pour les citoyens du secteur. Notre gouvernement a en effet mis en place des solutions pour une meilleure fluidité des nombreux véhicules qui circulent sur cette voie importante. La population verra ses déplacements simplifiés et sa qualité de vie augmentée. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Il s'agit d'un engagement de longue date qui se concrétise enfin. Ce réaménagement complet de l'autoroute et la mise en place d'une voie réservée pour les véhicules de deux personnes et plus permettra de désengorger cet axe autoroutier important, au profit non seulement des citoyens de Borduas, mais de tous ceux qui l'empruntent. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et député de Borduas

Faits saillants

Les entraves sur l'autoroute 20 seront levées dès le 9 novembre jusqu'à la reprise du chantier, au printemps prochain. Toutefois, des fermetures ponctuelles de nuit de la voie réservée pourraient avoir lieu.

Jusqu'à la fin novembre, des bretelles temporaires seront construites près des sorties n o 102 ( Sainte-Julie - Saint-Amable - Saint-Bruno -de-Montarville ) et n o 105 ( McMasterville - Saint-Basile -le-Grand - Saint-Amable ) de l'autoroute 20 en direction est. Ces travaux, qui ne causeront pas d'entrave, ont lieu en prévision de la reconstruction des bretelles actuelles et du prolongement de la voie de circulation entre ces deux sorties, prévus en 2025.

102 ( ) et n 105 ( ) de l'autoroute 20 en direction est. Ces travaux, qui ne causeront pas d'entrave, ont lieu en prévision de la reconstruction des bretelles actuelles et du prolongement de la voie de circulation entre ces deux sorties, prévus en 2025. Les bonifications apportées à l'autoroute 20 visent principalement à :

améliorer la fluidité de la circulation en direction est, par l'ajout d'une voie réservée; réduire le voiturage en solo en offrant un gain de temps aux adeptes du transport collectif et du covoiturage; améliorer le bilan en sécurité en diminuant la congestion et les zones d'entrecroisement; augmenter la durée de vie de la chaussée de ce tronçon autoroutier en profitant de l'occasion pour intervenir sur la dalle et la chaussée.



Les travaux ont commencé en mai 2023 et l'ensemble des interventions d'amélioration se terminera à la fin de 2027.

l'ensemble des interventions d'amélioration se terminera à la fin de 2027. Ce projet représente un investissement de 172,6 M$.

Liens connexes

Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 est entre Sainte-Julie et Belœil

Politique de mobilité durable - 2030

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source: Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique,Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information: Relations avec les medias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724