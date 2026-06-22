/R E P R I S E -- Avis aux médias - Activité médiatique de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers/

LAVAL, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Contrôle routier Québec et la Sûreté du Québec, invite les représentantes et représentants des médias à une activité de presse visant notamment à sensibiliser les usagers de la route à préserver la sécurité des personnes travaillant en zone de chantier routier.

Pour l'occasion, des porte-parole et représentants du Ministère, de la SAAQ, du SFPQ, de Contrôle routier Québec et de la Sûreté du Québec seront disponibles pour répondre aux questions et prodiguer des conseils sur les bonnes habitudes de conduite à adopter en zone de travaux routiers afin de contribuer à la sécurité de tous.

Les médias et la population pourront également visiter sur place deux kiosques :

activité de réalité virtuelle « Gardez-moi vivant » du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ);

activité sur les angles morts des camions, de Contrôle routier Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 22 juin 2026



HEURE : 10 h 30



LIEU : Stationnement de l'Aire de service du Point-du-Jour

250, Autoroute 40 (Félix-Leclerc)

Lavaltrie, Québec J5T 3P2

Merci de confirmer votre présence au préalable en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724