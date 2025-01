OTTAWA, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des plus sérieuses crises de santé publique auxquelles notre pays a été confronté. L'approche du Canada pour faire face à cette crise est axée sur l'accès à un continuum complet de services de soins de santé et sur l'utilisation de tous les outils à notre disposition pour sauver des vies, mettre les gens en contact avec les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 1,3 million de dollars à l'organisme Operation Come Home, basé à Ottawa (Ontario). Ce projet aidera les jeunes de 16 à 25 ans qui vivent dans la rue ou qui sont sans abri et qui risquent de subir les risques de la consommation de substances.

L'équipe d'Operation Come Home sera dirigée par des personnes ayant une expérience vécue de l'itinérance, de l'insécurité en matière de logement, de problèmes de santé mentale et de consommation de substances. Le projet fournira des ressources d'information et des soutiens à la réduction des risques et à la cessation, ainsi qu'une formation aux premiers secours et à l'intervention en cas de surdose, de même que des services de conseil. Le projet travaillera en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de réadaptation et de soins résidentiels afin de s'assurer que les jeunes qui quittent les hôpitaux ou d'autres centres de traitement sont aidés dans leurs objectifs à long terme en matière de consommation de substances.

Nous continuerons à soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui s'efforcent de sauver des vies.

« Nous sommes conscients du bilan tragique qui résulte de la dépendance pour les familles, les amis et les communautés du Canada. Notre approche globale et bienveillante vise à atténuer les méfaits et à sauver des vies. Nous soutenons les organisations communautaires bien ancrées dans leurs communautés, qui ont la confiance de leurs clients et qui disposent des connaissances de première main voulues pour apporter un réel changement dans la vie des gens. Nous mettons en œuvre tous les moyens pour mettre fin à cette crise et assurer à la population canadienne un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous adoptons une approche globale et compatissante pour lutter contre cette crise de santé publique. Operation Come Home a été une force vitale dans le centre-ville et partout à Ottawa, en offrant des services essentiels, en mettant les personnes en contact avec les soins, ainsi qu'en contribuant à rendre la communauté plus sûre et plus en santé. Merci pour votre engagement inébranlable à soutenir la jeunesse et à faire une différence significative. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Grâce à l'incroyable soutien de Santé Canada, nous pourrons aider des centaines de jeunes de la région dans les années à venir, prévenir d'autres risques liés à la consommation de substances et veiller à ce qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs et mettre un terme à leur consommation. Il s'agit d'un travail qui sauve des vies, et nous sommes reconnaissants de ce soutien qui permettra aux jeunes vulnérables de recevoir l'aide dont ils ont besoin. »

John Heckbert

Directeur, Operation Come Home

Grâce aux investissements annoncés dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 730 millions de dollars ont été investis dans plus de 450 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

. Le programme de sensibilisation du public dans les écoles, Soyez au fait, se poursuit également pour informer les jeunes sur ces sujets, notamment sur les faits concernant la crise des surdoses, le fentanyl, la reconnaissance des signes d'une surdose et le rôle de la naloxone. Ces sessions peuvent être données en personne ou virtuellement, dans les écoles secondaires de tout le pays.

