SAINT JOHN, NB, le 22 janv. 2025 /CNW/ - La crise de l'approvisionnement en drogues toxiques illégales et des surdoses a des répercussions tragiques sur les communautés de tout le Canada. Nos familles, nos amis et nos voisins ont été touchés par cette crise tragique de santé publique. L'approche du Canada est axée sur l'accès à un continuum complet de services de soins et sur le recours aux outils à notre disposition pour sauver des vies, mettre les gens en contact avec les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 900 000 $ au Sophia Recovery Centre pour son projet visant à étendre et renforcer le personnel de santé d'accompagnement en matière de consommation de substances par le biais d'un mentorat et d'une formation au bien-être conçus conjointement pour les femmes.

Ce projet permettra de former des femmes ayant une expérience vécue de la consommation de substances à Saint John, St. Stephen et Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, afin qu'elles puissent fournir aux membres de la communauté des informations sur la santé liée à la consommation de substances ; offrir un mentorat aux femmes qui cherchent à se rétablir ; et mettre en œuvre des initiatives de prévention, de réduction des risques et de rétablissement. Le projet comprendra également l'accès à une thérapie individuelle et un programme continu d'éducation au bien-être.

Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui s'efforcent de sauver des vies. Ce projet est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires pour apporter aux gens le soutien dont ils ont besoin.

Citations

« Nous sommes bien conscients des conséquences tragiques de cette crise de santé publique sur des familles, des amis et des membres de communautés et de collectivités de partout au Canada. Notre approche complète et axée sur la compassion repose sur le besoin de mettre les gens en contact avec les soins et sauver des vies. En soutenant des organismes communautaires bien ancrés qui bénéficient de la confiance des membres de leurs communautés et de leurs collectivités, nous donnons à ces organismes des moyens de combattre la consommation de substances d'une manière qui répond aux besoins locaux, renforce la résilience et aide en fin de compte les gens à mener une vie plus saine. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le Canada continue de faire face aux tragédies de la crise des drogues toxiques illégales et des surdoses, une crise qui n'épargne pas les personnes vivant dans les communautés ici au Nouveau-Brunswick. En tant que député de Saint John-Rothesay, je suis heureux de soutenir le Centre de rétablissement Sophia dans ses efforts pour aider les personnes qui vivent avec la consommation de substances, notamment pour la réduction des risques et le traitement. Nous sommes déterminés à soutenir les organismes qui sont sur le terrain dans les communautés et qui aident à assurer la sécurité des personnes qui consomment des substances. Il n'existe pas de solution unique à la crise des drogues illégales toxiques et des surdoses, mais nous continuerons à travailler ensemble pour aider à sauver des vies. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay

« Sophia soutient depuis longtemps les femmes qui cherchent à améliorer leur santé liée à la consommation de substances en les mettant en contact avec d'autres personnes qui ont vécu la dépendance et le rétablissement. Chaque communauté dispose d'un réservoir d'expériences vécues, résidant dans les personnes qui ont trouvé le chemin de la guérison et qui vivent bien. Leur expérience entretient l'espoir et sert d'appel à l'action. Grâce à ce financement, Sophia apportera le pouvoir de l'expérience vécue en première ligne de la crise de la consommation de substances et de la dépendance dans notre région. »

Julie Atkinson

Directrice générale du Sophia Recovery Centre

Faits en bref

Grâce aux investissements annoncés dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 730 millions de dollars ont été investis dans plus de 450 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources: Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]