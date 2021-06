WHITEHORSE, YT, le 2 juin 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales répondent aux besoins particuliers des collectivités du Nord. Les gouvernements du Canada et du Yukon prennent des mesures décisives pour investir dans les infrastructures communautaires et stabiliser l'économie dans tout le Canada, tout en veillant d'abord et avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon, et Dan Curtis, maire de Whitehorse, ont annoncé l'octroi de 820 000 $ pour l'amélioration de la sécurité dans des zones scolaires à Whitehorse.

La Ville de Whitehorse va améliorer la sécurité des piétons et ralentir la circulation près de plusieurs écoles élémentaires grâce à diverses mesures. Au cours des deux prochaines années, les projets comprendront un nouveau trottoir, des passages pour piétons zébrés, le prolongement de trottoirs, un petit carrefour giratoire, un sentier pavé et des lumières à DEL pour les piétons.

Le gouvernement du Canada investit 820 000 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral, une source permanente de financement fédéral pour les investissements dans les infrastructures.

Citations

« Des zones scolaires sûres et accessibles contribuent à faire des collectivités canadiennes des endroits où il fait bon vivre, travailler et fonder une famille. C'est pourquoi nous investissons 820 000 $ dans ce projet. En améliorant les zones scolaires à Whitehorse, nous créons des environnements plus sûrs pour les enfants, les enseignants et les familles qui se rendent à pied à l'école, ainsi que pour tous les habitants de ces zones. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de voir que la Ville de Whitehorse utilise le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour un projet visant à protéger les enfants, notre ressource la plus précieuse. Les municipalités ont de nombreuses priorités, et la sécurité des piétons dans les zones scolaires est une priorité majeure. Le gouvernement du Yukon est ravi de s'associer au gouvernement fédéral pour aider les municipalités et les Premières Nations du Yukon à bénéficier du Fonds de la taxe sur l'essence. Ce financement fiable permet de soutenir des projets qui améliorent la santé et le bien-être de tous les habitants du Yukon et qui créent des possibilités économiques. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services communautaires

« Au nom du conseil municipal, je suis heureux de voir un autre projet de notre budget d'immobilisations se concrétiser grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Ce projet s'inscrit dans la vision de collectivités sûres et saines du plan de développement durable de la Ville, et nous espérons que ces améliorations permettront de renforcer la sécurité dans les environs des cinq écoles. »

Dan Curtis, maire de Whitehorse

Faits en bref

Pour l'école primaire Jack Hulland de Porter Creek , on aménagera un trottoir sur le côté ouest de la rue Fir entre la 14 e et la 12 e avenue, ainsi qu'un sentier pavé sur le côté est entre la 14 e et la 12 e avenue. On prolongera les trottoirs près du passage pour piétons et on aménagera une intersection adjacente afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d'améliorer les lignes de visibilité.

, on aménagera un trottoir sur le côté ouest de la rue Fir entre la 14 et la 12 avenue, ainsi qu'un sentier pavé sur le côté est entre la 14 et la 12 avenue. On prolongera les trottoirs près du passage pour piétons et on aménagera une intersection adjacente afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d'améliorer les lignes de visibilité. À l'école primaire Elijah Smith , dans le lotissement McIntyre, des marquages zébrés améliorés seront peints sur le trottoir au niveau du passage pour piétons est-ouest, au rond-point du boulevard Hamilton et de la promenade McIntyre.

, dans le lotissement McIntyre, des marquages zébrés améliorés seront peints sur le trottoir au niveau du passage pour piétons est-ouest, au rond-point du boulevard et de la promenade McIntyre. Sur le boulevard Lewes, des marquages zébrés améliorés seront peints sur la chaussée et des panneaux à DEL pour piétons seront installés.

Du côté sud du chemin Wann, on améliorera la sécurité de la zone d'arrivée des élèves de l'école primaire Holy Family et on améliorera l'éclairage au passage pour piétons. On prolongera les trottoirs près du passage pour piétons afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d'améliorer la visibilité. En outre, on aménagera un petit carrefour giratoire à l'intersection du chemin Wann et de la rue Basswood pour ralentir la circulation et encourager les parents à déposer leurs enfants du côté nord.

Des marques zébrées améliorées seront peintes sur la chaussée du chemin Wann aux passages pour piétons dans la zone scolaire.

Au passage pour piétons de l'école primaire Takhini, des marques zébrées améliorées seront peintes sur la chaussée du chemin Range. On prolongera les trottoirs près des passages pour piétons afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d'améliorer la visibilité.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée à long terme pour plus de 3 600 collectivités de tout le pays. Ces dernières années, ce financement a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral compte 18 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures des sports et les routes. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation ultérieure, les mettre en commun avec d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure partagés ou les utiliser pour financer des dépenses d'infrastructure majeures.

Au cours des dernières cinq années, le gouvernement du Canada a investi plus de 850 millions de dollars dans plus de 250 projets au Yukon dans le cadre de son Plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Yukon : https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/demande-de-financement-du#admissibilit%C3%A9

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Yukon : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/yt-fra.html

