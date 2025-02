EDMONTON, AB, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens noirs continuent d'être confrontés à des obstacles considérables pour accéder aux services et aux soutiens en matière de santé mentale, notamment le cout des soins, des antécédents de racisme systémique et de discrimination dans les soins de santé, des expériences personnelles et communautaires de préjugés raciaux et un manque général de professionnels de la santé mentale représentatifs et réactifs sur le plan culturel.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui les premiers bénéficiaires de l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Trois projets en Alberta recevront un financement total de 279 900 $ pour améliorer leur capacité à développer et à mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé mentale des Noirs au Canada.

Le travail de ces projets communautaires permet d'améliorer la compréhension des participants à l'égard de la santé mentale et de ses déterminants, ainsi que d'accroitre la sensibilisation aux ressources existantes en santé mentale. Ils offrent un lieu sûr et culturellement adapté où les membres de la communauté peuvent accéder à des programmes, des ressources et des aides haut de gamme..

Nous tenons à appuyer des projets communautaires qui visent à accroitre l'équité et à agir sur les déterminants sous-jacents de la santé mentale, comme le racisme envers les personnes noires. Les projets qui recevront du financement comprendront des projets visant à renforcer ou à adapter le soutien et les services de santé mentale pour répondre aux besoins des communautés noires au Canada, à élaborer de nouvelles interventions pour promouvoir une santé mentale positive et à accroitre l'accès aux possibilités et aux conditions favorables à une bonne santé pour tous.

L'accès à des soins culturellement représentatifs est essentiel à la gestion de la santé mentale. Les projets dirigés par des Noirs et fondés sur des données probantes auront une incidence positive et durable sur la santé mentale des communautés noires au Canada.

« Lorsque les gens trouvent le courage de demander de l'aide, on se doit de leur proposer des services de santé mentale qui tiennent compte de leur réalité. Les projets financés dans le cadre du Fonds pour la santé mentale des communautés noires visent à améliorer la santé mentale de ces communautés et à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Grâce à des programmes d'accompagnement et de soutien, nous avons aidé des individus et des familles à surmonter de véritables défis. Ces ressources permettent au Africa Centre d'atteindre un plus grand nombre de personnes, de fournir des services là où ils sont le plus nécessaires et de créer des initiatives qui répondent aux réalités de notre communauté. Le soutien en matière de santé mentale n'est pas un privilège, c'est essentiel. Grâce à ce soutien, nous pouvons continuer à faire tomber les barrières et à faire en sorte que les gens reçoivent les soins qu'ils méritent. »

Sam Juru

Directeur exécutif, Africa Centre

Faits en bref

Entre 2018 et 2026, l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires aura permis de soutenir 60 projets.

2026, l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires aura permis de soutenir 60 projets. Cet investissement vise à permettre de mieux comprendre les obstacles à la santé mentale et les déterminants sociaux connexes propres aux communautés noires afin de renforcer les politiques, les interventions et les programmes adaptés à la culture.

Dans le budget de 2024, le gouvernement a accordé un financement de 4 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2024-2025, à l'Agence de la santé publique du Canada pour qu'elle administre l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin de continuer à soutenir des initiatives communautaires qui améliorent l'équité en santé et favorisent la santé mentale des personnes noires au Canada .

