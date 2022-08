MONTRÉAL, le 22 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Mont-Royal, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 7,9 millions de dollars pour l'amélioration des systèmes énergétiques et de l'accessibilité au centre communautaire Ben Weider Jewish du Sylvan Adams YM-YWHA.

« Le Sylvan Adams YM-YWHA est une pierre angulaire de la communauté juive de Montréal depuis des générations. Cette incroyable institution sert également les membres de toutes les communautés et aujourd'hui, nous investissons dans son avenir - et celui de ses utilisateurs. Entre les sports, la culture et bien d'autres choses encore, le centre communautaire Ben Weider Jewish du Sylvan Adams YM-YWHA est un élément clé de la circonscription Mont-Royal et je suis très heureux qu'il puisse poursuivre son héritage de service à notre communauté, le tout dans une installation plus accessible et éconergétique, » a déclaré Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Mont-Royal, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Nous voulons remercier le gouvernement fédéral pour cette reconnaissance des contributions positives du Sylvan Adams YM-YWHA dans les vies de nombreux Montréalais. Ce financement représente un investissement d'Ottawa sans précédent et soutiendra directement notre mission de fournir un environnement inclusif pour les activités sociales, athlétiques ou d'apprentissage. À titre d'organisation basée sur les valeurs juives, nous sommes ouverts à toutes les personnes. Un centre "Y" fort renforce toutes les communautés que nous déservont », dit Tina Apfeld Rosenthal, présidente et directrice du comité de direction du "Y".

Les rénovations augmenteront l'efficacité énergétique du Centre et permettront de réaliser des économies qui pourront être réinvesties dans l'amélioration des services, les rendant plus abordables et accessibles.

Ces rénovations, en plus de l'introduction de nouvelles mesures d'accessibilité, profiteront à tous les utilisateurs, mais en particulier aux personnes ayant des besoins spécifiques ou des handicaps physiques. Ce projet réduira aussi l'empreinte environnementale de l'édifice et contribuera à l'atteinte des cibles climatiques du Canada.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit de 7,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada.

investit de 7,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

