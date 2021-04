BEACONSFIELD, QC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Toujours à l'affût des meilleures pratiques administratives pour réduire ses coûts et améliorer ses performances de gestion, la Ville de Beaconsfield participera à un audit de conformité sur les meilleures pratiques de gestion pour l'adjudication publique des contrats municipaux réalisé par la Commission municipale du Québec (CMQ).

« L'amélioration en continu des pratiques de gestion sert les intérêts supérieurs des citoyennes et citoyens. Elle permet d'améliorer la prestation des services, leur qualité et leur justesse et, conséquemment, d'offrir mieux à moindre coût à l'ensemble des contribuables », explique le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle.

L'audit de conformité de la CMQ visera à déterminer la qualité et la robustesse des procédures de contrôle de la Ville de Beaconsfield pour ses appels d'offres en lien avec la réalisation de travaux, de mandats professionnels et d'achat de biens et services soumis sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec.

Ces procédures de vérification des contrôles et de la gestion de l'administration municipale ont pour but d'assurer que les activités et les opérations d'une municipalité respectent les exigences gouvernementales ou municipales spécifiées par les lois, les règlements, les politiques et les directives applicables.

« Nous souhaitons que la vérification de nos pratiques nous permette, de concert avec les experts de la CMQ, d'en bonifier les moindres aspects et, si possible, de contribuer à améliorer et à bonifier le processus d'appel d'offres pour l'ensemble des municipalités du Québec », conclut le maire Bourelle.

