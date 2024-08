ÉTABLISSEMENT MÉTIS DE PADDLE PRAIRIE, AB, le 7 août 2024 /CNW/ - Un centre communautaire essentiel de Paddle Prairie prend des mesures pour devenir plus écologique et plus accessible grâce à un investissement de 510 700 $ du gouvernement fédéral.

Le Communiplex est une source de fierté, un lieu de connexion locale et de culture pour la population de l'établissement métis de Paddle Prairie. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'effectuer divers travaux d'amélioration en matière de conservation et d'énergie, ce qui comprendra l'installation d'un condenseur adiabatique, de systèmes mécaniques améliorés et de toilettes accessibles, ainsi que l'amélioration des thermostats et l'isolation de tuyaux. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie et les coûts, ce qui permettra au centre de consacrer ses ressources aux programmes et aux services à la communauté.

« Le Communiplex dessert quotidiennement les Métis de Paddle Prairie et constitue un élément clé de la communauté. Nous sommes fiers de collaborer avec Paddle Prairie pour faire en sorte que le bâtiment devienne plus écologique et plus accessible, et que la population puisse s'y réunir pendant de nombreuses décennies. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Ce financement marque une étape importante de l'accroissement de la durabilité du centre de notre établissement. Les améliorations apportées au Communiplex permettront d'accroître l'efficacité énergétique et de renforcer l'engagement de l'établissement à offrir un espace accueillant à tous ses membres. C'est un investissement important dans notre avenir, qui permettra à Paddle Prairie de demeurer une communauté dynamique et connectée. »

Justin Gaudet, administrateur, établissement métis de Paddle Prairie

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 510 700 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 55.7 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 153 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan , le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada

PrairiesCan Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

