Amélioration du soutien clinique des familles d'accueil jeunesse

Un premier geste concret salué par la FFARIQ

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) accueille positivement l'aide financière annuelle et récurrente annoncée par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour soutenir les familles d'accueil jeunesse.

Dans ses rencontres avec le ministre Carmant, comme dans son mémoire déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la FFARIQ avait d'ailleurs demandé que le soutien clinique des familles d'accueil soit accru durablement.

« L'amélioration des services offerts aux enfants et aux familles d'accueil du Québec est incontestablement une priorité. Le gouvernement pose un premier geste concret pour nous soutenir dans notre mission : protéger et veiller au bien-être des enfants », souligne Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ. « Devenir une famille d'accueil est une affaire de cœur qui présente toutefois plusieurs défis. Plus que jamais, il est important d'investir dans l'attraction et la rétention des familles d'accueil au Québec. »

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Renseignements: Source: Geneviève Rioux, Présidente, FFARIQ; Renseignements et contacts médias: Marie-Michelle Chartier, Conseillère - relations publiques, H+K Stratégies, Cellulaire : 514 435-7208, Courriel : [email protected]

