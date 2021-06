Amélioration des services en enseignement supérieur - Plus de 4,6 M$ pour le nouveau projet Alliance continuum numérique de l'Université Laval

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est fière d'annoncer un investissement de 4 675 000 $ pour la réalisation du projet Alliance continuum numérique de l'Université Laval, qui vise à offrir un environnement d'apprentissage et des outils adaptés la réalité des besoins des étudiants, des professionnels et du personnel enseignant.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de réaliser la première des trois phrases prévues, soit notamment :

le développement de passerelles visant à assurer l'interopérabilité entre la solution Brio et les différents systèmes des établissements collégiaux;

l'intégration de solutions de surveillance d'examens en ligne;

l'intégration de classes virtuelles.

Ce projet offre une solution qui répondra aux besoins d'acquisition de compétences sous format numérique à travers une plateforme d'apprentissage en ligne et intégré comme Brio, dont les bénéfices attendus sont les suivants :

soutenir nos étudiants pendant et après leurs études grâce à un environnement numérique d'apprentissage (ENA) concerté de la formation collégiale jusqu'à l'université;

mutualiser les ressources et l'expertise en enseignement numérique;

appuyer la réussite à l'aide d'outils spécialisés dans le dépistage des étudiants à risque d'échec ou d'abandon;

disposer de la capacité de diffuser des formations selon les modalités suivantes : en classe, hybride, à distance et formation en ligne ouverte à tous;

disposer de la capacité de diffuser des formations continues courtes;

mettre en place une infrastructure robuste pouvant accueillir plus de 100 000 utilisateurs.

Citations :

« Soutenir des projets d'envergure pour améliorer le bien-être et la réussite scolaire de nos étudiantes et étudiants fait partie de mes priorités en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Un environnement d'apprentissage moderne, adapté aux besoins et sécuritaire est d'une grande importance, encore plus dans le contexte actuel. Grâce au projet Alliance continuum numérique, les étudiantes et étudiants pourront profiter d'un outil précieux pour leurs études et tout au long de leur vie. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis convaincue que le projet Alliance continuum numérique améliorera la vie des étudiants de la Capitale-Nationale en leur permettant de se concentrer sur leur réussite scolaire, ce qui constitue une priorité pour votre gouvernement. Je remercie d'ailleurs ma collègue Danielle McCann, qui ne ménage aucun effort pour assurer aux étudiants de la région des conditions optimales afin qu'ils excellent. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les cégeps de ma circonscription ont un besoin criant d'infrastructures technologiques modernes, encore plus dans le contexte de la COVID-19. Je suis ravie et fière que notre gouvernement soutienne financièrement le projet Alliance continuum numérique. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Je salue le gouvernement du Québec, qui reconnaît par cette annonce tout le potentiel du regroupement de l'Université Laval et de quatre cégeps partenaires. Le partage de nos expertises et la mise en commun de nos plateformes numériques permettront aux étudiantes et étudiants d'avoir accès à une riche offre de formation collégiale et universitaire et à un accompagnement vers la réussite tout au long de leur vie. Dans un monde postpandémique, de solides infrastructures numériques sont cruciales en enseignement supérieur, car elles répondent notamment à un besoin criant de formation continue. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits saillants :

Tous les développements réalisés dans le cadre de ce projet demeureront la propriété de l'Université Laval . Néanmoins, quatre cégeps prendront activement part aux travaux, à savoir :

. Néanmoins, quatre cégeps prendront activement part aux travaux, à savoir : le Cégep Garneau;



le Cégep Limoilou;



le Cégep de Sainte-Foy ;

;

le Cégep de Saint-Hyacinthe .

. Le projet Alliance continuum numérique s'aligne sur les objectifs de la Stratégie gouvernementale de la transformation numérique pour un environnement d'apprentissage adapté à la réalité des besoins des apprenants, des professionnels et du personnel enseignant, ainsi que sur ceux du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]