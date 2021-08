Amélioration des infrastructures municipales et réfection de la rue Principale - Le gouvernement du Québec investit près de 26 M$ à Longue-Rive

LONGUE-RIVE, QC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annoncent qu'une entente a été conclue concernant l'octroi d'une aide financière à la Municipalité de Longue-Rive pour des travaux de réfection d'infrastructures municipales.

Plus précisément, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) investit un montant de 10 943 110 $ pour des infrastructures d'aqueduc et sanitaires. Le projet vise le remplacement d'une partie des conduites d'aqueduc situées sous la rue Principale, rendu nécessaire en raison de la fragilité de certaines d'entre elles ainsi que du risque de bris très élevé de plusieurs autres.

Sont également visés par ce projet, la mise en place d'un réseau d'égout domestique ainsi que la construction d'une station d'épuration des eaux usées dans les secteurs Sault-au-Mouton et Saint-Paul-du-Nord. L'implantation de ces infrastructures répondra à la problématique des déversements d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et permettra d'assurer la sécurité des personnes.

De plus, le protocole d'entente établit que le ministère des Transports (MTQ) procédera à un investissement de près de 15 M$ pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures routières et de reconstruction de la rue Principale. Ces travaux, sous la gestion de la Municipalité, permettront aux citoyennes et aux citoyens d'améliorer leur confort de roulement et de bénéficier d'infrastructures routières sécuritaires.

L'ensemble des travaux se terminera à l'automne 2021.

Citations :

« Cette semaine, j'étais de passage dans la magnifique région de la Côte-Nord pour annoncer de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je suis donc très heureuse d'être porteuse d'une autre bonne nouvelle, soit que notre gouvernement investira près de 26 millions de dollars à Longue-Rive. Cet investissement permettra d'assurer la santé et la sécurité des citoyennes et des citoyens, tout en contribuant à la protection de l'environnement. C'est un projet d'infrastructures dont nous sommes très fiers en tant que gouvernement. Par ailleurs, je salue la collaboration de la Municipalité de Longue-Rive. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous sommes très heureux d'avoir collaboré à la réalisation de ce projet qui contribuera à assurer la pérennité des infrastructures municipales et à améliorer la rue Principale. Au final, le milieu de vie des résidentes et des résidents de Longue-Rive sera bonifié par des infrastructures modernes et de qualité. Encore une fois, notre gouvernement prouve qu'il a à cœur les régions. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« La modernisation des infrastructures représente des investissements importants pour les municipalités, petites et grandes. À titre de ministre responsable de la Côte-Nord, je suis fier que notre gouvernement facilite la réalisation de ces projets considérables à Longue-Rive. Ils amélioreront la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et rendront ce coin de pays encore plus attrayant pour celles et ceux qui souhaitent s'y établir. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ces investissements majeurs octroyés à la Municipalité de Longue-Rive constituent un pas de géant dans l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. Il s'agit d'infrastructures qui nous permettront de bonifier notre attractivité pour accueillir de nouvelles familles dans notre localité. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution et sa collaboration. »

Donald Perron, maire de Longue-Rive

Faits saillants :

La réfection de la chaussée de la rue Principale est inscrite sur la liste des investissements routiers 2021-2023 du MTQ, pour la région de la Côte-Nord.

Une part de l'aide financière accordée par le MAMH correspond à la somme de 8 564 486 $, répartie à parts égales entre les gouvernements du Canada et du Québec. Elle s'inscrit dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec volets Collectivités et Grandes Villes 1.1.

et du Québec. Elle s'inscrit dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec volets Collectivités et Grandes Villes 1.1. L'autre part de cette aide financière correspond au montant de 2 378 624 $ octroyé par le gouvernement du Québec. Elle provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 643-6980; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 654-8246

