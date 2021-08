Amélioration des infrastructures municipales - 16 M$ pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, est fier d'annoncer qu'une somme de 16 000 000 $ est accordée à la Ville de Victoriaville pour la réalisation du projet de protection et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du réservoir Beaudet.

Les travaux consistent notamment à mettre en place une réserve étanchéisée d'eau brute protégée des eaux du réservoir Beaudet. Une section du réservoir sera draguée pour atteindre une profondeur qui permettra d'obtenir un volume d'eau brute suffisant afin de pouvoir faire face à d'éventuelles sécheresses. Le projet prévoit également la construction d'une infrastructure de déshydratation des sédiments et l'aménagement d'une zone de dépôt avec système de drainage. Débutés depuis mai 2021, les travaux sont notamment nécessaires afin de prémunir Victoriaville des effets néfastes causés par les fortes crues de la rivière Bulstrode.

Citations :



« Au Centre-du-Québec comme dans toutes nos belles régions, notre gouvernement appuie des projets qui favorisent la résilience de nos milieux de vie face aux changements climatiques. Aujourd'hui, ce sont 16 M$ que nous annonçons à Victoriaville pour protéger et sécuriser le réservoir Beaudet. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail de mon collègue, Eric Lefebvre, dans ce dossier. Je félicite également toutes celles et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce projet nécessaire et d'envergure. C'est une nouvelle infrastructure de qualité et, surtout, adaptée aux nouvelles réalités climatiques qui verra ainsi le jour! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est une très bonne nouvelle de savoir que le réservoir d'eau potable desservant les citoyennes et citoyens de Victoriaville sera bientôt efficacement protégé et sécurisé face à des problématiques qu'on peut prévenir. Ce projet que nous sommes à réaliser bénéficiera à beaucoup de gens dans la région du Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« C'est un projet de longue haleine qui se concrétise par l'entremise de cette annonce. En effet, notre gouvernement travaille depuis longtemps à la réalisation de ce projet attendu à Victoriaville. En ce sens, je suis fier de constater que nos efforts ont porté fruit. Aujourd'hui, nous annonçons une aide financière considérable visant à soutenir la Ville afin de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles. Pour ce faire, nous nous sommes mobilisés afin que Victoriaville puisse adapter adéquatement ses infrastructures d'eau, de manière à pouvoir assurer le bien-être de sa population. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont œuvré sur ce projet d'envergure, mais plus particulièrement la ministre Andrée Laforest pour son important appui, ainsi que le maire André Bellavance pour son travail dans ce dossier majeur pour la Ville de Victoriaville. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska

« Le projet de restauration du réservoir Beaudet vise à consolider notre principale source d'eau potable et permet de poursuivre la croissance de notre ville. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour l'ensemble des Victoriavilloises et Victoriavillois, et je tiens à remercier la ministre Andrée Laforest, le député Eric Lefebvre, le conseil municipal de Victoriaville ainsi que l'ensemble des employés municipaux qui rendent possible cette annonce. »

André Bellavance, maire de Victoriaville

Faits saillants :

L'aide financière provient du Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que par l'intermédiaire du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, le MAMH soutient le milieu municipal dans la réalisation d'aménagements résilients.

