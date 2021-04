Amélioration des infrastructures en enseignement supérieur - Plus de 7,5 M$ pour les nouveaux locaux du programme d'études Techniques de sécurité incendie du Collège Montmorency

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, un investissement de 7 571 000 $ pour la mise en place de nouveaux locaux pour les étudiants du programme d'études Techniques de sécurité incendie du Collège Montmorency.

Le financement servira à acquérir et à implanter 24 nouveaux bâtiments modulaires en remplacement de 13 unités vétustes qu'utilise présentement le Collège pour offrir la formation menant à un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de sécurité incendie.

Le Collège Montmorency, qui est le seul établissement d'enseignement collégial public à proposer ce programme, pourra ainsi continuer de donner un enseignement de qualité aux futurs pompiers et pompières au sein du Complexe de sécurité incendie, dans un environnement propice et adapté aux apprentissages que requiert ce domaine spécialisé.

Citations :

« Il est primordial d'entretenir l'attractivité des établissements d'enseignement de notre région. En fournissant les sommes nécessaires à l'aménagement d'un environnement adéquat pour donner une formation spécialisée comme celle du Collège Montmorency, nous contribuons à maintenir nos installations à la hauteur de la réputation de qualité de l'établissement et à bien répondre aux besoins de la population étudiante. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Offrir des infrastructures adéquates et de qualité pour former nos étudiantes et étudiants fait partie de mes priorités en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Un environnement d'apprentissage adapté aux besoins et sécuritaire est d'une importance capitale, encore plus dans le domaine de la formation technique. Grâce à ces nouveaux bâtiments modulaires, les futurs pompiers et pompières pourront profiter des meilleures conditions d'enseignement possibles. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Dès mon entrée en fonction au Collège, la communauté m'a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations au sujet des installations du Complexe de sécurité incendie. Il était impératif de prioriser ce dossier afin de mieux répondre aux besoins des membres de notre personnel et d'offrir un milieu d'apprentissage adéquat à nos étudiantes et étudiants en Techniques de sécurité incendie. Nous nous réjouissons de cette annonce aujourd'hui. »

Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency

« Le Collège Montmorency est un acteur incontournable pour la grande région de Laval. Il s'agit d'un investissement important qui lui permet de continuer à exercer son leadership en sécurité incendie au Québec. »

Christiane Pichette, présidente du conseil d'administration du Collège Montmorency

Liens connexes :

Liens connexes

